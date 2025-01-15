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Posted 15 января, 05:26

Published 15 января, 05:26

Modified 15 января, 05:33

Updated 15 января, 05:33

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о свалке грязного снега в Перми

Прокуратура проверяет жалобы на свалку грязного снега в Камской долине

15 января 2025, 05:26
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о свалке грязного снега в Перми

Сюжет
Экология
Пермяки уже жаловались на это в 2021 году, а в 2023 году мэрию оштрафовали.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту вывоза снега с улиц на берег реки Кама в микрорайоне Камская долина. Во время надзорных мероприятий ведомство оценит деятельность органов местного самоуправления, а также тех, кто организовал нелегальный полигон. По итогам проверки, если будут иметься основания, прокуратура примет комплекс мер реагирования, сообщают в прес-службе органа.

Интерес надзорного ведомства возник после жалоб пермяков. Например, 4 января текущего года местная жительница Оксана Абашева обратила внимание на проблему на своей странице в соцсетях. «Ленинский район, микрорайон Камская Долина, буквально метров 50-70 от берега Камы, и что мы видим? Полигон для вывоза снега. Ну поправьте меня, если я не права, и это всё законно и правильно!», — пишет девушка. По ее словам, некий Эльнур, командовавший вывозом снега, в ответ на возмущения заявил: «А чё такого? И что, что природоохранная зона реки, весь город в природоохранной зоне, и чё? Все нарушают». Мужчина также добавил, что это якобы его участок.

Нарушения с вывозом снега в Камскую долину наблюдались в Перми еще в декабре 2021 года. Тогда природоохранная прокуратура установила, что участок складирования снега находился в зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Кроме того, площадка не была оборудована по требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Три судебных инстанции признали возмущение пермяков и прокуратуры обоснованным и оштрафовали администрацию Перми на 250 тыс. рублей. Тогда же снег перестали вывозить на этот участок.

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#Происшествия#Пермь#Экология#Прокуратура#Уборка снега#Камская долина#Природоохранная прокуратура
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