Прокуратура проверяет жалобы на свалку грязного снега в Камской долине

Posted 15 января, 05:26
Published 15 января, 05:26
Modified 15 января, 05:33
Updated 15 января, 05:33
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту вывоза снега с улиц на берег реки Кама в микрорайоне Камская долина. Во время надзорных мероприятий ведомство оценит деятельность органов местного самоуправления, а также тех, кто организовал нелегальный полигон. По итогам проверки, если будут иметься основания, прокуратура примет комплекс мер реагирования, сообщают в прес-службе органа.
Интерес надзорного ведомства возник после жалоб пермяков. Например, 4 января текущего года местная жительница Оксана Абашева обратила внимание на проблему на своей странице в соцсетях. «Ленинский район, микрорайон Камская Долина, буквально метров 50-70 от берега Камы, и что мы видим? Полигон для вывоза снега. Ну поправьте меня, если я не права, и это всё законно и правильно!», — пишет девушка. По ее словам, некий Эльнур, командовавший вывозом снега, в ответ на возмущения заявил: «А чё такого? И что, что природоохранная зона реки, весь город в природоохранной зоне, и чё? Все нарушают». Мужчина также добавил, что это якобы его участок.
Нарушения с вывозом снега в Камскую долину наблюдались в Перми еще в декабре 2021 года. Тогда природоохранная прокуратура установила, что участок складирования снега находился в зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Кроме того, площадка не была оборудована по требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Три судебных инстанции признали возмущение пермяков и прокуратуры обоснованным и оштрафовали администрацию Перми на 250 тыс. рублей. Тогда же снег перестали вывозить на этот участок.