Прокуратура проверяет жалобы на свалку грязного снега в Камской долине

Интерес надзорного ведомства возник после жалоб пермяков. Например, 4 января текущего года местная жительница Оксана Абашева обратила внимание на проблему на своей странице в соцсетях. «Ленинский район, микрорайон Камская Долина, буквально метров 50-70 от берега Камы, и что мы видим? Полигон для вывоза снега. Ну поправьте меня, если я не права, и это всё законно и правильно!», — пишет девушка. По ее словам, некий Эльнур, командовавший вывозом снега, в ответ на возмущения заявил: «А чё такого? И что, что природоохранная зона реки, весь город в природоохранной зоне, и чё? Все нарушают». Мужчина также добавил, что это якобы его участок.