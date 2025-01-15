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Posted 15 января, 11:01

Published 15 января, 11:01

Modified 15 января, 11:03

Updated 15 января, 11:03

В Орджоникидзевском районе произошло ДТП и драка с угрозами оружием

Размахивал ружьем и целился: ДТП привело к драке в Левшино

15 января 2025, 11:01
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь».

В Орджоникидзевском районе произошло ДТП и драка с угрозами оружием

Один из водителей размахивал и целился похожим на ружье предметом.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и драки в Орджоникидзевском районе Перми. Вчера вечером, 14 января, около 21:20 в полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Веденеева. Сотрудники ДПС выехали на место инцидента.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Renault ехал со стороны ул. Лянгасова в направлении ул. Плановая. В районе дома по ул. Веденеева, 92 он не учел дорожные и погодные условия, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого также находился 20-летний водитель. После столкновения иномарку отбросило на дорожный знак. Никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения. По факту аварии в отношении водителя Renault были составлены административные материалы.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь»

В это же время в полицию позвонила девушка и сообщила о драке между молодыми людьми. По ее словам, у одного из конфликтующих в руках был похожий на ружье предмет. Полицейские выяснили, что ссоре предшествовала эта авария, а один из парней угрожал другому пневматической винтовкой. Никто из участников инцидента не обращался в органы МВД. Как сообщает пресс-служба полиции Прикамья, сейчас по факту аварии и драки проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Пермь#Драка#Полиция#Левшино
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