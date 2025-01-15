Размахивал ружьем и целился: ДТП привело к драке в Левшино

В это же время в полицию позвонила девушка и сообщила о драке между молодыми людьми. По ее словам, у одного из конфликтующих в руках был похожий на ружье предмет. Полицейские выяснили, что ссоре предшествовала эта авария, а один из парней угрожал другому пневматической винтовкой. Никто из участников инцидента не обращался в органы МВД. Как сообщает пресс-служба полиции Прикамья, сейчас по факту аварии и драки проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.