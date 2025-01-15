Силовики начинают и выигрывают. Кто вошел в ТОП-100 влиятельных пермяков

Опубликован шестой традиционный рейтинг самых влиятельных пермяков по версии редакции и экспертов Properm.ru. Весь декабрь мы и наши эксперты думали и выбирали из трехсот «лучших людей нашего города» самых достойных. В экспертный пул нашего топ-100 вошли известные пермские ученые, политики, журналисты и социологи. На втором этапе уже сами участники топ-300 оценивали по шкале от 1 до 10 своих политических конкурентов.