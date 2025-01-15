Силовики начинают и выигрывают. Кто вошел в ТОП-100 влиятельных пермяков

Posted 15 января, 04:00
Published 15 января, 04:00
Modified 15 января, 05:54
Updated 15 января, 05:54
Опубликован шестой традиционный рейтинг самых влиятельных пермяков по версии редакции и экспертов Properm.ru. Весь декабрь мы и наши эксперты думали и выбирали из трехсот «лучших людей нашего города» самых достойных. В экспертный пул нашего топ-100 вошли известные пермские ученые, политики, журналисты и социологи. На втором этапе уже сами участники топ-300 оценивали по шкале от 1 до 10 своих политических конкурентов.
«Данный рейтинг построен на методике репутационного анализа, предложенной Флойдом Хантером в США в середине ХХ века. Это хороший инструмент для того, чтобы ранжировать, рейтинговать, показать некую иерархию внутри элит. Но поскольку рейтинг формируется на основе оценки „своих — своими“, его результаты обусловлены многими параметрами, например, существующими социальными связями. Для понимания реальной ситуации необходима не просто иерархическая картина, нужны дополнительные данные, которые бы дали понимание институциональных, ресурсных и иных аспектов», — поясняет методологию рейтинга эксперт, доктор политических наук, декан историко-политологического факультета ПГНИУ Надежда Борисова.
Ареопаг влиятельных политиков, вошедших в топ-10, за последние три года мало изменился — традиционно и с большим отрывом в нем лидирует глава региона. Среди самых влиятельных — долгожители пермской политики, топ-чиновники и силовики.
«Рейтинг Properm.ru ТОП-100 стал доброй традицией провожать старый и встречать Новый год со списком самых влиятельных персон Пермского края. Неизменная методология и устоявшийся пул экспертов, позволяют рассматривать динамику как новейшую политическую историю региона и страны, разворачивающуюся на наших глазах. Мы видим как политические деятели облеченные самостоятельной исполнительной властью, удерживают и усиливают свои позиции. Экономические элиты становятся слабее, чем силовые», — анализирует наш рейтинг один из экспертов, социолог Александр Нода. Созданное им агентство СВОИ уже третий год выступает партнером Properm.ru при проведении экспертного опроса и подсчета данных.
Рейтинг по итогам 2024 года явно показал, тенденцию не только на «силовое усиление» внутри пула, но и на сокращение участия бизнеса в политике. В ТОП-100 только треть участников представляют экономические элиты региона, на ⅔ пул состоит из топ-чиновников и влиятельных депутатов.