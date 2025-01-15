Следователи проверяют обстоятельства смерти подростка на горке в Кунгуре

Posted 15 января, 09:39
Published 15 января, 09:39
Modified 15 января, 09:41
Updated 15 января, 09:41
Кунгурским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели несовершеннолетнего во время катания на тюбинге. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщают в ведомстве, 14 января подросток совместно со своими друзьями катался на тюбинге на естественном уклоне именуемом «Лысая гора». В какой-то момент, сказав своим друзьям о плохом самочувствии, несовершеннолетний упал.
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. При катании со склона последний травмирован не был.
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в ведомстве.