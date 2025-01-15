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Posted 15 января, 08:17

Published 15 января, 08:17

Modified 15 января, 08:27

Updated 15 января, 08:27

Спортивный гонщик оштрафован за нецензурную брань в аэропорту Перми

СМИ: гонщика-штурмана оштрафовали за хулиганство в пермском аэропорту

15 января 2025, 08:17
Фото: сайт официального промоутера чемпионата и Кубка России по ралли AutoSportMediaGroup.

Спортивный гонщик оштрафован за нецензурную брань в аэропорту Перми

Сюжет
Аэропорт
По неофициальным данным, мужчина рассердился, что не может улететь в Питер.

Гонщик-штурман «Арт Ралли» Михаил Афонькин был задержан в международном аэропорту «Пермь». Как сообщает Telegram-канал SHOT, в минувшее воскресенье, 12 января, мужчина нецензурно ругался на сотрудников Большого Савино. Михаил хотел поскорее улететь, однако рейс был задержан из-за сильного снегопада в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, 40-летний мужчина был пьян.

По информации Telegram-канала, на место прибыли полицейские и задержали Афонькина. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», теперь мужчине грозит штраф в размере 500 рублей. В пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте подтвердили, что мужчина нарушал общественный порядок рано утром 13 января. Его привлекли к штрафу, который Михаил уже оплатил. В пермскому аэропорту не стали комментировать инцидент корреспонденту Properm.ru.

Михаил Афонькин родился в Санкт-Петербурге, выступает в автоспорте с 2015 года. Был штурманом на ралли-спринтах, региональных соревнованиях и проходил разные курсы по штурманской подготовке, сообщается на сайте официального промоутера чемпионата и Кубка России по ралли AutoSportMediaGroup.

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#Происшествия#Аэропорт#Пермь#Хулиганство#Гонщик
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