СМИ: гонщика-штурмана оштрафовали за хулиганство в пермском аэропорту

По информации Telegram-канала, на место прибыли полицейские и задержали Афонькина. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», теперь мужчине грозит штраф в размере 500 рублей. В пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте подтвердили, что мужчина нарушал общественный порядок рано утром 13 января. Его привлекли к штрафу, который Михаил уже оплатил. В пермскому аэропорту не стали комментировать инцидент корреспонденту Properm.ru.