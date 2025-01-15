СМИ: гонщика-штурмана оштрафовали за хулиганство в пермском аэропорту

Posted 15 января, 08:17
Published 15 января, 08:17
Modified 15 января, 08:27
Updated 15 января, 08:27
Гонщик-штурман «Арт Ралли» Михаил Афонькин был задержан в международном аэропорту «Пермь». Как сообщает Telegram-канал SHOT, в минувшее воскресенье, 12 января, мужчина нецензурно ругался на сотрудников Большого Савино. Михаил хотел поскорее улететь, однако рейс был задержан из-за сильного снегопада в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, 40-летний мужчина был пьян.
По информации Telegram-канала, на место прибыли полицейские и задержали Афонькина. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», теперь мужчине грозит штраф в размере 500 рублей. В пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте подтвердили, что мужчина нарушал общественный порядок рано утром 13 января. Его привлекли к штрафу, который Михаил уже оплатил. В пермскому аэропорту не стали комментировать инцидент корреспонденту Properm.ru.
Михаил Афонькин родился в Санкт-Петербурге, выступает в автоспорте с 2015 года. Был штурманом на ралли-спринтах, региональных соревнованиях и проходил разные курсы по штурманской подготовке, сообщается на сайте официального промоутера чемпионата и Кубка России по ралли AutoSportMediaGroup.