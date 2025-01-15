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Posted 15 января, 07:32

Published 15 января, 07:32

Modified 15 января, 07:34

Updated 15 января, 07:34

В сети появилось видео, как спасенный от мазута лебедь благодарит волонтера

Спасенный от разлива мазута в Черном море лебедь трогательно поблагодарил волонтера

15 января 2025, 07:32
Фото: Telegram-канал SHOT.

В сети появилось видео, как спасенный от мазута лебедь благодарит волонтера

Крушение танкеров, приведшее к экологической катастрофе, произошла месяц назад.

Спасенный лебедь поблагодарил одного из волонтеров. Добровольцы продолжают убирать мазут в Анапе, на берегу Черного моря. Лебедь вышел к людям сам, сообщают волонтеры. Птица была измазана мазутом, ее доставили в ветеринарный пункт, где отмыли и вылечили, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На опубликованном видео лебедь положил голову на плечо девушки-волонтера, а она растрогалась и плачет. Сейчас птицу планируют вернуть в естественную среду обитания.

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря прошлого года. Погиб один из матросов «Волгонефти 212». Это привело к настоящей экологической катастрофе. На берегах моря собирают мазут не только сотрудники МЧС России и других профильных ведомств, но и добровольцы из разных регионов страны.

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#Видео#Происшествия#Общество#Природа#Черное море#Танкер
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