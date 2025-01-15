Спасенный от разлива мазута в Черном море лебедь трогательно поблагодарил волонтера

Posted 15 января, 07:32
Published 15 января, 07:32
Modified 15 января, 07:34
Updated 15 января, 07:34
Спасенный лебедь поблагодарил одного из волонтеров. Добровольцы продолжают убирать мазут в Анапе, на берегу Черного моря. Лебедь вышел к людям сам, сообщают волонтеры. Птица была измазана мазутом, ее доставили в ветеринарный пункт, где отмыли и вылечили, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
На опубликованном видео лебедь положил голову на плечо девушки-волонтера, а она растрогалась и плачет. Сейчас птицу планируют вернуть в естественную среду обитания.
Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря прошлого года. Погиб один из матросов «Волгонефти 212». Это привело к настоящей экологической катастрофе. На берегах моря собирают мазут не только сотрудники МЧС России и других профильных ведомств, но и добровольцы из разных регионов страны.