Спасенный от разлива мазута в Черном море лебедь трогательно поблагодарил волонтера

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря прошлого года. Погиб один из матросов «Волгонефти 212». Это привело к настоящей экологической катастрофе. На берегах моря собирают мазут не только сотрудники МЧС России и других профильных ведомств, но и добровольцы из разных регионов страны.