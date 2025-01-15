Торт с икрой и змея из огурцов. В колонии Березников прошел кулинарный баттл

Осужденные представили закуски, десерты, салаты и даже мороженое. Некоторые из блюд были оформлены в виде символа наступившего года — змеи. Первое место занял отряд №2, второе место жюри присвоило отряду №5 и 3 место поделили отряды №10 и №9.