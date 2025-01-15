Торт с икрой и змея из огурцов. В колонии Березников прошел кулинарный баттл

Posted 15 января, 03:55
Published 15 января, 03:55
Modified 15 января, 03:58
Updated 15 января, 03:58
В женской ИК-28 в Березниках прошел кулинарный баттл. Осужденные проявили фантазию и приготовили некоторые блюда в виде змеи.
«Конкурс проводился в целях популяризации блюд национальной кухни, пропаганды правильного питания, организации полезной занятости осужденных в свободное от работы время и их творческой реализации», — сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН.
Осужденные представили закуски, десерты, салаты и даже мороженое. Некоторые из блюд были оформлены в виде символа наступившего года — змеи. Первое место занял отряд №2, второе место жюри присвоило отряду №5 и 3 место поделили отряды №10 и №9.