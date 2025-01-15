Улицу Курта Кобейна, прославившую Пермский край в рунете, могут переименовать

Posted 15 января, 06:33
Published 15 января, 06:33
Modified 15 января, 06:35
Updated 15 января, 06:35
Улицу Курта Кобейна в урочище Зыковское поле Добрянского района Пермского края могут переименовать. Местным властям не нравится, как умер музыкант, пишет Ural Mash.
Звучное имя улица получила в 2018 году, когда жители СНТ «Радуга» решили увековечить любимого рок-музыканта: проголосовали на общем собрании и принесли документ главе Краснослудского поселения. Она подписала, так как ничего против не имела.
Позавчера телеграм-канал «Архитектурные излишества» опубликовал скриншот карты с улицей имени Курта Кобейна. Пост завирусился в рунете и попал в СМИ. Так об улице узнала администрация Добрянского округа. Топоним могут сменить, если захотят местные жители. Сами же чиновники считают, что Кобейн — не лучший пример для подражания, ведь умер от передозировки.
На самом деле музыкант закончил свою жизнь иначе. Он погиб от пулевого ранения в голову.