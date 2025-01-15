Улицу Курта Кобейна, прославившую Пермский край в рунете, могут переименовать

Позавчера телеграм-канал «Архитектурные излишества» опубликовал скриншот карты с улицей имени Курта Кобейна. Пост завирусился в рунете и попал в СМИ. Так об улице узнала администрация Добрянского округа. Топоним могут сменить, если захотят местные жители. Сами же чиновники считают, что Кобейн — не лучший пример для подражания, ведь умер от передозировки.