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Posted 15 января, 06:33

Published 15 января, 06:33

Modified 15 января, 06:35

Updated 15 января, 06:35

Улицу Курта Кобейна в Пермском крае могут переименовать

Улицу Курта Кобейна, прославившую Пермский край в рунете, могут переименовать

15 января 2025, 06:33
Фото: кадр из клипа Rockstar Grave by Sunny Side Down.

Улицу Курта Кобейна в Пермском крае могут переименовать

До улицы Джона Леннона пока не добрались.

Улицу Курта Кобейна в урочище Зыковское поле Добрянского района Пермского края могут переименовать. Местным властям не нравится, как умер музыкант, пишет Ural Mash.

Звучное имя улица получила в 2018 году, когда жители СНТ «Радуга» решили увековечить любимого рок-музыканта: проголосовали на общем собрании и принесли документ главе Краснослудского поселения. Она подписала, так как ничего против не имела.

Позавчера телеграм-канал «Архитектурные излишества» опубликовал скриншот карты с улицей имени Курта Кобейна. Пост завирусился в рунете и попал в СМИ. Так об улице узнала администрация Добрянского округа. Топоним могут сменить, если захотят местные жители. Сами же чиновники считают, что Кобейн — не лучший пример для подражания, ведь умер от передозировки.

На самом деле музыкант закончил свою жизнь иначе. Он погиб от пулевого ранения в голову.

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