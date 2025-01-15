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Posted 15 января, 08:29

Published 15 января, 08:29

Modified 15 января, 08:31

Updated 15 января, 08:31

В Пермском крае во время катания с горки умер 14-летний подросток

В Кунгуре во время катания с горки умер 14-летний подросток

15 января 2025, 08:29
Фото: 1MI.

В Пермском крае во время катания с горки умер 14-летний подросток

Сюжет
Кунгур
У ребенка было больное сердце.

В Кунгуре на лыжной базе «Снежинка» 14 января умер 14-летний подросток. Подробности трагедии сообщает «КП-Пермь».

Умерший с друзьями катались на тюбингах. В какой-то момент подростки обнаружили, что их товарищ, спустившись со склона, не подает признаков жизни. Перед этим они видели, как его подбросило на тюбинге и он ударился грудью о снег.

Очевидцы позвонили в скорую, но медики вернуть подростка к жизни не смогли.

«Сообщение поступило около половины шестого вечера, — рассказали изданию в краевом минздраве. — К сожалению, подросток скончался до прибытия скорой помощи».

По информации источника издания, у мальчика был шунт в сердце, и подобные физические нагрузки ему были противопоказаны. Родители не знали, что их сын пойдет кататься на тюбинге. Им он сказал, что просто пойдет гулять с друзьями.

На рабочем месте в Перми 6 января скончался 67-летний охранник. Сейчас Гострудинспекция проверяет обстоятельства смерти работника.

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