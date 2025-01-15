В новом году в Пермском крае обещают капитально отремонтировать 247 домов

Posted 15 января, 11:54
Published 15 января, 11:54
Modified 15 января, 11:56
Updated 15 января, 11:56
В Пермском крае в этом году запланировано провести капремонт 247 зданий общей площадью порядка 500 тыс. кв. метров. Благодаря этому улучшатся условия проживания более 16 тысяч жителей региона, считают в краевом Фонде капитального ремонта.
Самые востребованные виды работ — капремонт кровель, фасадов, инженерных систем. Всего в предстоящем строительном сезоне работы по капитальному ремонту запланированы в 27 округах, в том числе в Перми, Березниках, Александровске, Горнозаводске, Звездном, Полазне, Кизеле, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Орде, Чусовом, сообщают в фонде.
В 2024 году в крае капитально отремонтировали 238 многоквартирных домов, общей площадью 772 тыс. кв. метров, что позволило улучшить качество жизни для 26 тысяч жителей региона.
В Перми ищут подрядчика для разработки проектной документации на капитальный ремонт несущих конструкций многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, на ул. Куйбышева, 7 — Доходного дома купца Камчатова.