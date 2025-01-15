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Posted 15 января, 11:54

Published 15 января, 11:54

Modified 15 января, 11:56

Updated 15 января, 11:56

В 2024 году в Пермском крае планируют капремонт 247 домов

В новом году в Пермском крае обещают капитально отремонтировать 247 домов

15 января 2025, 11:54
Фото: 1MI.

В 2024 году в Пермском крае планируют капремонт 247 домов

Сюжет
Коммунальный рай
Это должно улучшить условия проживания более 16 тысяч жителей региона

В Пермском крае в этом году запланировано провести капремонт 247 зданий общей площадью порядка 500 тыс. кв. метров. Благодаря этому улучшатся условия проживания более 16 тысяч жителей региона, считают в краевом Фонде капитального ремонта.

Самые востребованные виды работ — капремонт кровель, фасадов, инженерных систем. Всего в предстоящем строительном сезоне работы по капитальному ремонту запланированы в 27 округах, в том числе в Перми, Березниках, Александровске, Горнозаводске, Звездном, Полазне, Кизеле, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Орде, Чусовом, сообщают в фонде.

В 2024 году в крае капитально отремонтировали 238 многоквартирных домов, общей площадью 772 тыс. кв. метров, что позволило улучшить качество жизни для 26 тысяч жителей региона.

В Перми ищут подрядчика для разработки проектной документации на капитальный ремонт несущих конструкций многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, на ул. Куйбышева, 7 — Доходного дома купца Камчатова.

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#Коммунальный рай#Экономика#Фонд капитального ремонта#Капитальный ремонт
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