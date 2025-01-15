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Posted 15 января, 11:50

Published 15 января, 11:50

Modified 15 января, 11:53

Updated 15 января, 11:53

В мэрии рассказали, кто будет обслуживать автобусные маршруты №15, 51 и 74

В Перми выбрали подрядчиков на обслуживание еще трех автобусных маршрутов

15 января 2025, 11:50
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

В мэрии рассказали, кто будет обслуживать автобусные маршруты №15, 51 и 74

Сюжет
Пермская езда
Все вышедшие на маршруты автобусы должны быть не старше 2024 года.

Власти подвели итоги торгов на обслуживание маршрутов №15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок», №51 «Микрорайон Владимирский — станция Пермь I» и №74 «Микрорайон Владимирский — Микрорайон Заостровка» в Перми. Новые контракты будут действовать в период с 2025 по 2030 годы.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, маршруты №51 и №74 продолжит обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края». На них выйдут автобусы большого класса. А конкурс на обслуживание маршрута №15 выиграло ООО «Ярославская транспортная компания — 2». Здесь выйдут автобусы-гармошки.

Перевозчики начнут работу в этом году. По условиям договоров, весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года и оформлен в единый стиль пермского транспорта. Кроме того, в автобусах должны быть установлены валидаторы, медиапанели, системы климат-контроля, навигации, тревожные кнопки и другое оборудование.

Ранее торги по маршрутам №15, №51 и №74 были признаны несостоявшимися. В ноябре прошлого года стало известно, что на конкурс на обслуживание маршрута №15 не поступило ни одной заявки. А чуть ранее не были проведены торги по выбору перевозчиков на маршруты №51 и №74. Конкурсные процедуры, как правило. проводятся заранее, чтобы претендующие на контракты компании смогли подготовить технику к новым требованиям, а также для возможности проведения торгов повторно, если возникнет такая необходимость.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Торги#Автобусы#Общественный транспорт
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