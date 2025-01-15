В Перми выбрали подрядчиков на обслуживание еще трех автобусных маршрутов

Ранее торги по маршрутам №15, №51 и №74 были признаны несостоявшимися. В ноябре прошлого года стало известно, что на конкурс на обслуживание маршрута №15 не поступило ни одной заявки. А чуть ранее не были проведены торги по выбору перевозчиков на маршруты №51 и №74. Конкурсные процедуры, как правило. проводятся заранее, чтобы претендующие на контракты компании смогли подготовить технику к новым требованиям, а также для возможности проведения торгов повторно, если возникнет такая необходимость.