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Posted 15 января, 12:35

Published 15 января, 12:35

Modified 15 января, 12:36

Updated 15 января, 12:36

В Пермском крае с 100 до 150 рублей увеличат плату за посещение ООПТ

В Пермском крае увеличат плату за посещение охраняемых природных территорий

15 января 2025, 12:35
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края.

В Пермском крае с 100 до 150 рублей увеличат плату за посещение ООПТ

Также расширен список ООПТ с платным входом.

В Прикамье планируют поднять цены за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект документа о внесении изменений в соответствующее постановление 2023 года появился на сайте правительства края.

Туристический сбор планируется повысить со 100 до 150 рублей. Кроме того, количество платных территорий вырастет с трёх до пяти. Плата как и ранее будет взиматься за посещение природного парка «Пермский» (участки на реках Вишере, Усьве и Чусовой), охраняемых ландшафтов «Колчимский (Помянённый) камень», «Полюд (Полюдов камень)». Также в перечень добавлены охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологического памятника природы «Ординская пещера».

Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, необходимо заплатить 100 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре того же года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.

Новым документом предлагается расширить перечень льготных категорий, вход для которых останется бесплатным. В него войдут военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области и члены их семей.

В данный момент постановление не пописано. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

#Общество#Оопт#Плата#Зона ООПТ#Дирекция ООПТ
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