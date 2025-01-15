В Пермском крае увеличат плату за посещение охраняемых природных территорий

Posted 15 января, 12:35
Published 15 января, 12:35
Modified 15 января, 12:36
Updated 15 января, 12:36
В Прикамье планируют поднять цены за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект документа о внесении изменений в соответствующее постановление 2023 года появился на сайте правительства края.
Туристический сбор планируется повысить со 100 до 150 рублей. Кроме того, количество платных территорий вырастет с трёх до пяти. Плата как и ранее будет взиматься за посещение природного парка «Пермский» (участки на реках Вишере, Усьве и Чусовой), охраняемых ландшафтов «Колчимский (Помянённый) камень», «Полюд (Полюдов камень)». Также в перечень добавлены охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологического памятника природы «Ординская пещера».
Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, необходимо заплатить 100 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре того же года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.
Новым документом предлагается расширить перечень льготных категорий, вход для которых останется бесплатным. В него войдут военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области и члены их семей.
В данный момент постановление не пописано. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.