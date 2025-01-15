В результате падения на гололёде травмы за праздники получили 42 пермяка

Posted 15 января, 11:34
Published 15 января, 11:34
Modified 15 января, 11:36
Updated 15 января, 11:36
В декабре в результате гололёдных травм в Перми пострадало 208 человек. А с 29 декабря по 8 января жертвами падений на льду стали 42 человека, сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.
Травм на улице и в общественных местах за аналогичные периоды было 988 и 350 соответственно.
«Травмы на улице и в общественных местах — это любые травмы, полученные на улице и в общественных местах, в том числе гололёдные. Однако если человек упал, пришёл домой и только потом вызвал скорую помощь, то травма в этой категории не считается. Здесь учитывается не причина и вид травмы, а место вызова», — поясняют медики особенности статистического учёта.
Всего за полторы недели новогодних выходных наши земляки вызывали скорую 14 тыс. 395 раз, из них было 1 тыс. 387 экстренных вызовов. В среднем время ожидания медиков в случае ДТП составило чуть более 15 минут, в дорожных авариях пострадали 60 человек, один погиб.