В результате падения на гололёде травмы за праздники получили 42 пермяка

«Травмы на улице и в общественных местах — это любые травмы, полученные на улице и в общественных местах, в том числе гололёдные. Однако если человек упал, пришёл домой и только потом вызвал скорую помощь, то травма в этой категории не считается. Здесь учитывается не причина и вид травмы, а место вызова», — поясняют медики особенности статистического учёта.