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Posted 15 января, 11:34

Published 15 января, 11:34

Modified 15 января, 11:36

Updated 15 января, 11:36

В декабре в Перми пострадали от гололёда 208 человек

В результате падения на гололёде травмы за праздники получили 42 пермяка

15 января 2025, 11:34
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В декабре в Перми пострадали от гололёда 208 человек

В декабре с гололёдными травмами к медикам обратились 208 жителей города.

В декабре в результате гололёдных травм в Перми пострадало 208 человек. А с 29 декабря по 8 января жертвами падений на льду стали 42 человека, сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.

Травм на улице и в общественных местах за аналогичные периоды было 988 и 350 соответственно.

«Травмы на улице и в общественных местах — это любые травмы, полученные на улице и в общественных местах, в том числе гололёдные. Однако если человек упал, пришёл домой и только потом вызвал скорую помощь, то травма в этой категории не считается. Здесь учитывается не причина и вид травмы, а место вызова», — поясняют медики особенности статистического учёта.

Всего за полторы недели новогодних выходных наши земляки вызывали скорую 14 тыс. 395 раз, из них было 1 тыс. 387 экстренных вызовов. В среднем время ожидания медиков в случае ДТП составило чуть более 15 минут, в дорожных авариях пострадали 60 человек, один погиб.

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