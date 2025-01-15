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Posted 15 января, 05:37

Published 15 января, 05:37

Modified 15 января, 05:39

Updated 15 января, 05:39

В топ-100 влиятельных пермяков вошли два главных миллиардера Прикамья

В топ-100 влиятельных пермяков вошли два главных миллиардера Прикамья

15 января 2025, 05:37
Фото: Изображение Midjourney.
Только каждый четвертый влиятельный пермяк представляет крупный бизнес или промышленное предприятие.

По топ-5 самых влиятельных пермяков становится понятно, какие корпорации являются главными налогоплательщиками региона. В топ-5 всего рейтинга замыкающим вошел богатейший пермяк, бенефициар «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев. «Номер два» рейтинга богатейших пермяков, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин оказался на 96 позиции списка влиятельных жителей региона.

В первой пятерке влиятельных промышленников также оказались гендиректор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, авторитетный совладелец кабельного завода Владимир Плотников, генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и владелец холдинга «Уралхим-Уралкалий» Дмитрий Мазепин.

Интересно, что в нашем рейтинге присутствуют как бывшие, так и назначенные после национализации топ-менеджеры химического гиганта «Метафракс». Это депутат заксобрания Армен Гарслян и выходец из «Башсоды» Альберт Худайбирдин.

Всего в топ-100 вошли 28 представителей крупного капитала, с учетом участников строительной отрасли. Наибольшее число среди них — топ-менеджеры химической и нефтяной промышленности.

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