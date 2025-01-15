Власти прокомментировали новость о переименовании улицы Курта Кобейна в Прикамье

Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что улицу могут переименовать, так как местным чиновникам якобы не нравится, каким образом умер солист культовой рок-группы Nirvana Курт Кобейн. По мнению чиновников, которое приводит СМИ, музыкант умер от передозировки, в то время как причина его смерти — пулевое ранение в голову.