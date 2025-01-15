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Posted 15 января, 10:29

Published 15 января, 10:29

Modified 15 января, 11:12

Updated 15 января, 11:12

Власти прокомментировали новость о переименовании улицы Курта Кобейна в Прикамье

Власти прокомментировали новость о переименовании улицы Курта Кобейна в Прикамье

15 января 2025, 10:29
Фото: Jesse Frohman. nirvanaone.ru.
Новость о названии улицы завирусилась на этой неделе.

Администрация Добрянского городского округа пока не рассматривает вопрос о переименовании ул. Курта Кобейна в урочище Зыковское поле. Об этом сообщил Properm.ru глава администрации Дмитрий Антонов. В комментариях к посту о слухах о переименовании власти также попросили не дезинформировать людей.

Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что улицу могут переименовать, так как местным чиновникам якобы не нравится, каким образом умер солист культовой рок-группы Nirvana Курт Кобейн. По мнению чиновников, которое приводит СМИ, музыкант умер от передозировки, в то время как причина его смерти — пулевое ранение в голову.

В 2018 году жители садового некоммерческого товарищества «Радуга» решили увековечить имя любимого рокера — они проголосовали на общем собрании и принесли документ главе Краснослудского поселения. Власти одобрили новый топоним.

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#Общество#Пермь#Переименование улиц#Топонимика#Добрянский округ
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