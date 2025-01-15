Восьмилетняя пермячка перевела мошенникам 175 тысяч с телефона мамы

Posted 15 января, 03:32
Published 15 января, 03:32
Modified 15 января, 03:34
Updated 15 января, 03:34
Пермская школьница перевела мошенникам 175 тысяч рублей. Девочке предложили бесплатную игровую валюту популярной игры Roblox.
Мама ребенка выложила в соцетях видео, где поделилась историей обмана. Восьмилетняя девочка взяла мамин телефон. Женщина обнаружила дочь на кухне, говорящей по видеосвязи с незнакомцем. Девочка передавала собеседнику информацию. В итоге ребенок перевел мошенникам 175 тысяч рублей и едва не оформил кредит.
«Я начала делать отмены. Мне удалось отменить кредит, но операцию по переводу почти в 180 тысяч рублей я отменить не смогла», — цитирует маму девочки 59.RU.
После этого женщина обратилась в банки, где был открыт счет и в который перевели деньги, а также написала заявление в полицию. Это произошло в конце октября, вернуть деньги пока не получилось.