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Posted 15 января, 03:32

Published 15 января, 03:32

Modified 15 января, 03:34

Updated 15 января, 03:34

Восьмилетняя пермячка перевела мошенникам 175 тысяч с телефона мамы

Восьмилетняя пермячка перевела мошенникам 175 тысяч с телефона мамы

15 января 2025, 03:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Девочка играла в Roblox.

Пермская школьница перевела мошенникам 175 тысяч рублей. Девочке предложили бесплатную игровую валюту популярной игры Roblox.

Мама ребенка выложила в соцетях видео, где поделилась историей обмана. Восьмилетняя девочка взяла мамин телефон. Женщина обнаружила дочь на кухне, говорящей по видеосвязи с незнакомцем. Девочка передавала собеседнику информацию. В итоге ребенок перевел мошенникам 175 тысяч рублей и едва не оформил кредит.

«Я начала делать отмены. Мне удалось отменить кредит, но операцию по переводу почти в 180 тысяч рублей я отменить не смогла», — цитирует маму девочки 59.RU.

После этого женщина обратилась в банки, где был открыт счет и в который перевели деньги, а также написала заявление в полицию. Это произошло в конце октября, вернуть деньги пока не получилось.

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#Детский мир#Мошенники#Телефон
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