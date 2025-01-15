Восьмилетняя пермячка установила рекорд России по отжиманиям от пола

Лидия родилась 4 августа 2016 года в Перми. С 4-х лет девочка начала заниматься акробатикой, с 5-ти лет дзюдо, с 6-ти лет греко-римской борьбой, тяжёлой атлетикой и бодибилдингом. Девочка увлекается КВН — выступала за сборную Забайкальского края в первой лиге КВН, за команду ПГНИУ и периодически выступает за пермскую детскую команду «Оборзевшие».