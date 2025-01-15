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Posted 15 января, 09:10

Published 15 января, 09:10

Modified 15 января, 09:12

Updated 15 января, 09:12

Восьмилетняя Лидия Котельникова из Перми 1510 раз отжалась от пола

Восьмилетняя пермячка установила рекорд России по отжиманиям от пола

15 января 2025, 09:10
Фото: rsbi.ru.

Восьмилетняя Лидия Котельникова из Перми 1510 раз отжалась от пола

Лидия Котельникова занимается единоборствами и играет в КВН

Восьмилетняя Лидия Котельникова из Пермского края установила официальный рекорд России — 1510 отжиманий. Он подтверждён представителями Книги рекордов России, сообщают в Российском союзе боевых искусств.

Сам рекорд был установлен 23 декабря на марафоне единоборств «Герои России», но официально подтверждён лишь 13 января.

Лидия родилась 4 августа 2016 года в Перми. С 4-х лет девочка начала заниматься акробатикой, с 5-ти лет дзюдо, с 6-ти лет греко-римской борьбой, тяжёлой атлетикой и бодибилдингом. Девочка увлекается КВН — выступала за сборную Забайкальского края в первой лиге КВН, за команду ПГНИУ и периодически выступает за пермскую детскую команду «Оборзевшие».

У юной спортсменки восемь тренировок в неделю, каждая из которых длится от 1,5 до 2 часов. В выходные Лида любит ходить в кино, театр и бассейн.

В январе в Перми побит суточный рекорд тепла столетней давности. Температура воздуха в краевой столице этой ночью повышалась до +0,7˚.

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