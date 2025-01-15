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Posted 15 января, 07:00

Published 15 января, 07:00

Modified 15 января, 07:02

Updated 15 января, 07:02

Житель Кузбасса обманом убедил чиновников выплатить ему 350 тысяч рублей

Житель Кузбасса обманом убедил чиновников выплатить ему 350 тысяч рублей

15 января 2025, 07:00
Фото: 1MI.
Теперь мошенника ждет суд.

В Кемеровской области 27-летний мужчина попался на совершении мошенничества при получении выплат.

Следствие предполагает, что злоумышленник получил 350 тыс. рублей для осуществления бизнес-плана по организации грузоперевозок с помощью автомобиля ГАЗ. При этом кузбассовец скрыл, что у него уже есть машина. Вдобавок, он знал, что получить выплату могут только жители с доходом меньше прожиточного минимума. Поэтому мужчина скрыл, что получает пенсию по инвалидности.

Как рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса, злоумышленник заключил социальный контракт, заведомо зная, что он не будет реализован. Мужчина потратил полученные средства на свои нужды, пишет VSE42.Ru. Сейчас ему грозит срок в исправительной колонии. Материалы дела направлены в суд.

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