Житель Кузбасса обманом убедил чиновников выплатить ему 350 тысяч рублей

Следствие предполагает, что злоумышленник получил 350 тыс. рублей для осуществления бизнес-плана по организации грузоперевозок с помощью автомобиля ГАЗ. При этом кузбассовец скрыл, что у него уже есть машина. Вдобавок, он знал, что получить выплату могут только жители с доходом меньше прожиточного минимума. Поэтому мужчина скрыл, что получает пенсию по инвалидности.