Житель Кузбасса обманом убедил чиновников выплатить ему 350 тысяч рублей

Posted 15 января, 07:00
Published 15 января, 07:00
Modified 15 января, 07:02
Updated 15 января, 07:02
В Кемеровской области 27-летний мужчина попался на совершении мошенничества при получении выплат.
Следствие предполагает, что злоумышленник получил 350 тыс. рублей для осуществления бизнес-плана по организации грузоперевозок с помощью автомобиля ГАЗ. При этом кузбассовец скрыл, что у него уже есть машина. Вдобавок, он знал, что получить выплату могут только жители с доходом меньше прожиточного минимума. Поэтому мужчина скрыл, что получает пенсию по инвалидности.
Как рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса, злоумышленник заключил социальный контракт, заведомо зная, что он не будет реализован. Мужчина потратил полученные средства на свои нужды, пишет VSE42.Ru. Сейчас ему грозит срок в исправительной колонии. Материалы дела направлены в суд.