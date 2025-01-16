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Posted 16 января, 08:19

Published 16 января, 08:19

Modified 16 января, 08:21

Updated 16 января, 08:21

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроле случай с нападением собак на пермячку

Бастрыкин взял на контроль сообщение о нападении собак на пермячку

16 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроле случай с нападением собак на пермячку

У животных есть владелец, которого не наказали за случившееся.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нападении собак на пермячку, сообщает пресс-служба ведомства.

В комментариях в группе СК РФ в социальных сетях было опубликовано сообщение, что инцидент произошел в январе текущего года. Владелец двух собак выгуливал их без намордников и поводков. Животные набросились на жительницу Перми и укусили за ногу, в итоге пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По данным СК, собаки уже нападали на пермячку, однако их владельца никак не наказали.

В СУ СК России по Пермскому краю продолжается процессуальная проверка по факту происшествия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин держит ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства. Кроме того, руководитель регионального следственного управления ведомства Денис Головкин должен будет предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.

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#Происшествия#Пермь#Собаки#Бастрыкин#Следственный комитет#Нападение собак#Александр Бастрыкин
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