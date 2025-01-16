Бастрыкин взял на контроль сообщение о нападении собак на пермячку

В комментариях в группе СК РФ в социальных сетях было опубликовано сообщение, что инцидент произошел в январе текущего года. Владелец двух собак выгуливал их без намордников и поводков. Животные набросились на жительницу Перми и укусили за ногу, в итоге пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По данным СК, собаки уже нападали на пермячку, однако их владельца никак не наказали.