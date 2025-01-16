Бастрыкин взял на контроль сообщение о нападении собак на пермячку

Posted 16 января, 08:19
Published 16 января, 08:19
Modified 16 января, 08:21
Updated 16 января, 08:21
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нападении собак на пермячку, сообщает пресс-служба ведомства.
В комментариях в группе СК РФ в социальных сетях было опубликовано сообщение, что инцидент произошел в январе текущего года. Владелец двух собак выгуливал их без намордников и поводков. Животные набросились на жительницу Перми и укусили за ногу, в итоге пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По данным СК, собаки уже нападали на пермячку, однако их владельца никак не наказали.
В СУ СК России по Пермскому краю продолжается процессуальная проверка по факту происшествия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин держит ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства. Кроме того, руководитель регионального следственного управления ведомства Денис Головкин должен будет предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.