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Posted 16 января, 12:05

Published 16 января, 12:05

Modified 16 января, 12:07

Updated 16 января, 12:07

Бывший прокурор Мурай ушел на СВО и пытается вернуть арестованное имущество

Бывший прокурор Мурай ушел на СВО и пытается вернуть арестованное имущество

16 января 2025, 12:05
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
В ноябре Дзержинский районный суд отказал адвокату обвиняемого в получении взяток экс-прокурора Сергея Мурая в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества и банковских счетов.

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Михаила Постаногова на определение Дзержинского суда относительно имущества экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая. 18 ноября судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева отказала ему в снятии ареста с двух земельных участков, дома и автомобиля Toyota RAV4.

Свое требование о возвращении имущества Мураю адвокат мотивировал тем, что в связи с приостановлением производства по уголовному делу отпала необходимость в данной мере.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru Постаногов указал в жалобе, что отказ в снятии ареста противоречит закону. Кроме защитника в рассмотрении участвовал нынешний владелец автомобиля Игорь Новиченков, купивший автомобиль у Мурая еще в 2020 году, как он пояснил «когда все началось».

Как пояснил Постаногов в суде, автомобиль в 2020 году следствие сначала изъяло у Новиченкова RAV4, признало вещдоком по делу, а потом вернуло — на ответственное хранение. Адвокат в суде указал на то, что машина не может быть доказательством по делу, а также на неразумные сроки принуждения по имуществу, принадлежащему бывшей жене Наталье Мурай. Адвокат попросил отменить их аресты как незаконные.

Что касается принадлежащих, по словам защитника, экс-супруге по брачному договору земельных участков и дома, то она — титульный и единоличный их собственник. «Как это имущество может быть направлено в обеспечение будущего приговора?», — возмутился Постаногов.

Игорь Новиченков поддержал ходатайство. «Машина стоит у меня как памятник, ее чуть не забрали на дороге. Какие нужны доказательства, чтобы можно было свое забрать?», — говорит Новиченков. Прокурор Андрей Путин возразил, что арест имущества законен, ведь обвинения с Мурая не сняты и обстоятельства дела, несмотря на приостановленное производство, не изменились.

Во время речи прокурора Новичнков эмоционально выкрикнул: «Это мое имущество!» За что получил от судьи Светланы Нагаевой замечание.

После того, как суд отказал адвокату Постаногову, Новиченков также эмоционально спросил журналиста Properm.ru: «Вы об этом беспределе не хотите написать? Мне теперь что, десять лет ждать, пока это все закончится? А если он сидеть дальше будет, машина у меня в гараже в пыль превратится!»

Защитник Постаногов просил снять арест с имущества бывшего силовика Мурая, заключившего контракт с Минобороны. 5 ноября судья Кобелева приостановила рассмотрение уголовного дела в отношении экс-прокурора в связи с поступившим ходатайством о заключении контракта с Минобороны РФ. По имеющейся информации, Сергей Мурай в настоящее время уже прибыл в расположение своей части в зоне СВО.

Повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Мурая тянется с февраля 2023 года. В отличие от первого рассмотрения дела, когда экс-прокурор находился под домашним арестом, в этот раз более полутора лет он провел в СИЗО. Первый приговор был отменен по кассационному представлению прокуратуры, его адвокаты также обжаловали решение.

В июне 2022 года Мурая приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей за коррупционные преступления. Приговор обжаловала прокуратура, так как посчитала, что Мурая нужно лишить классного чина старшего советника юстиции. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд отменил приговор по требованию гособвинения, тогда же Мурая поместили под стражу. При рассмотрении уголовного дела в первый раз бывший прокурор находился под домашним арестом, при повторном — в СИЗО.

Экс-прокурор Мурай был задержан 14 августа 2020 года, на следующий день после его отставки. По версии следствия СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году Сергей Мурай лично и через посредников получил две взятки от руководителей коммерческих организаций н общую сумму 2,7 млн рублей. Помимо этого, с июня 2017 по март 2018 года бывший прокурор был посредником во взяточничестве в крупном размере. Также ему было предъявлено обвинение в семи случаях посредничества в передача взяток в интересах экс-начальника УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также в подстрекательстве к превышению служебных полномочий и служебному подлогу.

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#Общество#Суд#Возле кормушки#Взятка#Коррупция
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