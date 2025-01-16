Дело Пермского телефонного завода рассмотрят по адресу Минобороны

Posted 16 января, 11:11
Published 16 января, 11:11
Modified 16 января, 11:13
Updated 16 января, 11:13
Верховный суд РФ сегодня, 16 января, оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности для рассмотрения дела о мошенничестве с контрактами Минобороны на Пермском телефонном заводе. Информация опубликована на сайте Верховного суда.
Адвокаты обвиняемых пытались доказать, что дело нужно рассматривать в Ленинском районном суде в Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении Мещанского суда в Москве.
Мещанский суд Москвы в декабре направил в Верховный суд РФ вопрос об определении подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова, директора предприятия Алексея Высокова, главбуха Елены Гришиной и бывшего военпреда Минобороны РФ Алексея Пальмова. Все они обвиняются в хищении 48 млн рублей.
Трое обвиняемых находятся под арестом в СИЗО, военпред Пальмов — под подпиской о невыезде. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокаты обвиняемых с начала рассмотрения дела просили направить дело на рассмотрении в Ленинский районный суд Перми либо в Пермский краевой суд.