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Posted 16 января, 11:11

Published 16 января, 11:11

Modified 16 января, 11:13

Updated 16 января, 11:13

Дело Пермского телефонного завода рассмотрят по адресу Минобороны

Дело Пермского телефонного завода рассмотрят по адресу Минобороны

16 января 2025, 11:11
Фото: 1MI.
Топ-менеджеры завода и представитель военной приемки обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Верховный суд РФ сегодня, 16 января, оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности для рассмотрения дела о мошенничестве с контрактами Минобороны на Пермском телефонном заводе. Информация опубликована на сайте Верховного суда.

Адвокаты обвиняемых пытались доказать, что дело нужно рассматривать в Ленинском районном суде в Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении Мещанского суда в Москве.

Мещанский суд Москвы в декабре направил в Верховный суд РФ вопрос об определении подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова, директора предприятия Алексея Высокова, главбуха Елены Гришиной и бывшего военпреда Минобороны РФ Алексея Пальмова. Все они обвиняются в хищении 48 млн рублей.

Трое обвиняемых находятся под арестом в СИЗО, военпред Пальмов — под подпиской о невыезде. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокаты обвиняемых с начала рассмотрения дела просили направить дело на рассмотрении в Ленинский районный суд Перми либо в Пермский краевой суд.

Подсудность для дела топ-менеджеров «Телты» определили по месту преступления
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#Общество#Суд#Экономика#Прокуратура#Хищение#Минобороны
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