Дело Пермского телефонного завода рассмотрят по адресу Минобороны

Трое обвиняемых находятся под арестом в СИЗО, военпред Пальмов — под подпиской о невыезде. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокаты обвиняемых с начала рассмотрения дела просили направить дело на рассмотрении в Ленинский районный суд Перми либо в Пермский краевой суд.