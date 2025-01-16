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Posted 16 января, 12:55

Published 16 января, 12:55

Modified 16 января, 12:55

Updated 16 января, 12:55

«Домклик» представил субъекты с максимальным снижением цен на вторичку за год

«Домклик» представил субъекты с максимальным снижением цен на вторичку за год

16 января 2025, 12:55
Фото: 1MI.
В число лидеров по снижению стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке в 2024 году вошли три региона: ХМАО-Югра, республики Коми и Карачаево-Черкесия. Этот рейтинг был составлен «Домклик» на основе анализа данных «СберИндекса» по фактическим ипотечным сделкам на вторичное жилье.

Аналитики рассматривали период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года. В Ханты-Мансийском автономном округе цены на вторичное жилье снизились на 7,7%, в Карачаево-Черкесии — на 5,7%, а в Коми — на 3,9%. В декабре 2024 года стоимость жилья в ХМАО составила 90 900 рублей за квадратный метр (было 98 600 рублей в декабре 2023 года), в Карачаево-Черкесской Республике — 82 200 рублей (против 87 200 рублей), а в Коми — 73 000 рублей (76 000 рублей годом ранее), сообщает muksun.fm.

Кроме этих регионов, в десятку лидеров вошли те, в которых за последний год снижение цен в ипотечных сделках составило от 3,1% до 0,7%. Это Камчатский край, Республика Тыва, Карелия, Хабаровский край, Башкортостан, Костромская область и Дагестан. В декабре 2024 года квадратный метр жилья на Камчатке стоил 128 600 рублей, в Тыве — 114 100 рублей и в Хабаровском крае — 92 800 рублей. Топ-10 замыкают республики Карелия, Дагестан, Башкортостан и Костромская область. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость квадратного метра в Карелии составила 87 700 рублей, в Дагестане — 87 400 рублей, в Башкортостане — 79 900 рублей, а в Костромской области — 69 200 рублей.

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