«Домклик» представил субъекты с максимальным снижением цен на вторичку за год

Кроме этих регионов, в десятку лидеров вошли те, в которых за последний год снижение цен в ипотечных сделках составило от 3,1% до 0,7%. Это Камчатский край, Республика Тыва, Карелия, Хабаровский край, Башкортостан, Костромская область и Дагестан. В декабре 2024 года квадратный метр жилья на Камчатке стоил 128 600 рублей, в Тыве — 114 100 рублей и в Хабаровском крае — 92 800 рублей. Топ-10 замыкают республики Карелия, Дагестан, Башкортостан и Костромская область. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость квадратного метра в Карелии составила 87 700 рублей, в Дагестане — 87 400 рублей, в Башкортостане — 79 900 рублей, а в Костромской области — 69 200 рублей.