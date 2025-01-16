Ефимов: В рамках АИП Москва передала организациям сферы культуры 15 новых объектов

В числе наиболее важных проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки в юго-восточной части столицы и новый культурный центр в ТиНАО. Известно, что большинство новых объектов расположено в ЦАО. Именно там был построен павильон для Московского зоопарка и новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».