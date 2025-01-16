Ефимов: В рамках АИП Москва передала организациям сферы культуры 15 новых объектов

Posted 16 января, 15:59
Published 16 января, 15:59
Modified 16 января, 15:59
Updated 16 января, 15:59
В Москве продолжается развитие городской инфраструктуры в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Благодаря данным мерам в городе значительно улучшились условия для культурных организаций.
По информации, представленной Ефимовым, АИП дает возможность возводить новые здания и сооружения, которые необходимы инфраструктуре города. За пять лет в оперативное управление учреждениям культуры было передано 15 новых объектов. Их общая площадь составила порядка 52,7 тысячи квадратных метров. Как сообщает mos.ru, данные объекты передали театрам, зоопарку и школам искусств.
В числе наиболее важных проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки в юго-восточной части столицы и новый культурный центр в ТиНАО. Известно, что большинство новых объектов расположено в ЦАО. Именно там был построен павильон для Московского зоопарка и новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время максимальное внимание уделяется обновлению объектов в Центральном округе столицы. Культурные организации получили в распоряжение десять объектов на данной территории. Среди них — павильоны для зоопарка и новые сцены для театров совокупной площадью 31,7 тысячи квадратных метров. АИП помогает городу эффективно расходовать средства бюджета и создавать новые культурные пространства для гостей и жителей Москвы.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Москвы Алексея Фурсина, каждый объект, построенный и переданный учреждениям культуры, способствует расширению возможностей для обучения и культурного досуга.
«Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — уточнил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве обновили 63 объекта культуры. В их числе — библиотеки, театры и школы искусств.