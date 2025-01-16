Фотофакт: подземный переход в Мотовилихе наконец сделали доступным для инвалидов

Изображения морских обитателей и сокровищ восстановили, кроме того, установлено несколько камер видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что подрядчик выполнит работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы протечки воды во время дождей и таяния снега не случались, а также не допустить промерзания стен зимой.