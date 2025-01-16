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Posted 16 января, 02:56

Published 16 января, 02:56

Modified 16 января, 03:24

Updated 16 января, 03:24

Подземный переход в Рабочем поселке наконец сделали доступным для инвалидов

Фотофакт: подземный переход в Мотовилихе наконец сделали доступным для инвалидов

16 января 2025, 02:56
Фото: properm.ru.

Подземный переход в Рабочем поселке наконец сделали доступным для инвалидов

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Ремонт завершился в конце прошлого года.

Ремонт подземного перехода на ул. Уральская в Перми завершился в декабре, сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации города. Работы выполнили в срок, так как ранее власти рассказали, что планируют окончить их до конца 2024 года.

Properm.ru решили посмотреть, как обновился переход. Для маломобильных людей появился навигационный стенд. Кроме того, везде установлены пандусы для спуска.

Со стороны дороги Уральская — Индустриализации нет пандуса.
Спуск со стороны улицы Уральской по направлению в центр города.
Фото: properm.ru

Изображения морских обитателей и сокровищ восстановили, кроме того, установлено несколько камер видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что подрядчик выполнит работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы протечки воды во время дождей и таяния снега не случались, а также не допустить промерзания стен зимой.

Фото: properm.ru

Подземный переход рядом с остановкой «Рабочий поселок» ранее не был оборудован для инвалидов, поэтому маломобильные пермяки не могли пересечь улицу Уральскую. Весной 2023 года прокуратура через суд обязала чиновников исправить эту ошибку.

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#Общество#Пермь#Фото#Городская среда#Инвалиды#Мотовилихинский район#Подземный переход
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