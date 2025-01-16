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Posted 16 января, 09:17

Published 16 января, 09:17

Modified 16 января, 09:19

Updated 16 января, 09:19

Житель Пермского края пострадал при расселении аварийного жилья

Главу Чусовского округа Сергея Белова наказали за нарушения при расселении «аварийки»

16 января 2025, 09:17
Фото: прокуратура Пермского края.

Житель Пермского края пострадал при расселении аварийного жилья

Сюжет
Аварийное жилье
Житель Прикамья был переселен в жилье меньшей площади и пожаловался в прокуратуру.

Главу Чусовского округа Сергея Белова наказали за нарушения при расселении аварийного жилья. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Чусовской городской прокуратурой на основании обращения гражданина проведена проверка соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации указанного нацпроекта на территории муниципального округа построены многоквартирные дома, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Однако заявителю, взамен признанного аварийным жилого помещения, предоставлено жилье меньшей площади, чем нарушены его права, выяснила прокуратура.

По результатам проверки главе администрации муниципального округа Сергею Белову внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Только в суде жители аварийного дома в пермской Гайве добились ускорения его расселения.

#Общество#Аварийное жилье#Аварийный дом#Чусовой
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