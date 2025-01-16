Главу Чусовского округа Сергея Белова наказали за нарушения при расселении «аварийки»

Чусовской городской прокуратурой на основании обращения гражданина проведена проверка соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации указанного нацпроекта на территории муниципального округа построены многоквартирные дома, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.