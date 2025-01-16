Грузчик на шахте под Горнозаводском лишился глаза из-за отсутствия защитных очков

«В ходе расследования установлено, что причиной несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуальной защиты (защитных очков) вследствие необеспечения ими работодателем. Кроме того, установлено неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в отсутствии освещения на рабочем месте пострадавшего. Установлены должностные лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая. Разработан план мероприятий по устранению данных причин. Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — комментирует результаты расследования заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.