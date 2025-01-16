Грузчик на шахте под Горнозаводском лишился глаза из-за отсутствия защитных очков

Posted 16 января, 08:31
Published 16 января, 08:31
Modified 16 января, 08:32
Updated 16 января, 08:32
Грузчик на Сарановской шахте «Рудная» под Горнозаводском лишился глаза из-за отсутствия защитных очков. К такому выводу пришли эксперты Гострудинспекции по Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 28 декабря грузчик «Сарановской шахты „Рудная“ Акционерного общества „Серовский завод ферросплавов“ зачищал вагон от налипшей горной массы с использованием лома и лопаты. Мужчина получил травму правого глаза в результате удара осколком металла или отколовшейся породы.
Согласно медицинскому заключению о характере и тяжести повреждений здоровья, у пострадавшего диагностировано проникающее роговично-склеральное ранение, афакия (патологическое состояние органа зрения, для которого характерно отсутствие хрусталика в глазном яблоке), аниридия (отсутствие радужной оболочки глаза), гемофтальм правого глаза, что относится к повреждениям здоровья тяжелой степени.
Государственной инспекцией труда в Пермском крае с участием должностных лиц Социального фонда по Пермскому краю было проведено расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая, происшедшего в Обособленном структурном подразделении «Сарановская шахта „Рудная“ Акционерного общества „Серовский завод ферросплавов“.
«В ходе расследования установлено, что причиной несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуальной защиты (защитных очков) вследствие необеспечения ими работодателем. Кроме того, установлено неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в отсутствии освещения на рабочем месте пострадавшего. Установлены должностные лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая. Разработан план мероприятий по устранению данных причин. Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — комментирует результаты расследования заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
В настоящее время шахта «Рудная», на которой работают около 600 человек, является крупнейшим российским месторождением хромитовых руд. Здесь добывают более 35% этого сырья.
На рабочем месте в Перми 6 января скончался 67-летний охранник. Сейчас Гострудинспекция проверяет обстоятельства смерти работника.