«Хлебнице» второй раз в суде отказали в открытии пекарен

С ходатайстве о досрочном прекращении введенных санкций юристы «Хлебницы» обратились только в отношении торговой точки. Одновременно с ней в начале января в Свердловском районе на 70 суток была приостановлена работа цеха по адресу ул. Емельяна Ярославского, 10. Ходатайств о досрочном его открытии в суд не поступало.