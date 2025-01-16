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Posted 16 января, 11:47

Published 16 января, 11:47

Modified 16 января, 11:49

Updated 16 января, 11:49

«Хлебнице» второй раз в суде отказали в открытии пекарен

«Хлебнице» второй раз в суде отказали в открытии пекарен

16 января 2025, 11:47
Фото: properm.ru.
После массового отравления людей после покупки продуктов в сети «Хлебница» возбуждено уголовное дело.

Судья Свердловского районного суда сегодня, 16 января отказал юристу предпринимательницы Юлии Гагариной в удовлетворении иска о досрочном открытии пекарни «Хлебница» на ул. Куйбышева, 65. 6 января суд по требованию Роспотребнадзора закрыл ее на 30 суток.

С ходатайстве о досрочном прекращении введенных санкций юристы «Хлебницы» обратились только в отношении торговой точки. Одновременно с ней в начале января в Свердловском районе на 70 суток была приостановлена работа цеха по адресу ул. Емельяна Ярославского, 10. Ходатайств о досрочном его открытии в суд не поступало.

Как рассказали журналисту Properm.ru в Дзержинском районном суде, приостановившем работу пекарни на проспекте Парковый, 9в на 80 суток, никаких ходатайств от «Хлебницы» им не поступало.

В минувший вторник в удовлетворении подобного ходатайства сети «Хлебница» было отказано в Индустриальном районном суде. Здесь санкции были наложены на две пекарни на ул. Мира 86а и 109а.

Суды мотивировали отказы тем, что объективных, документальных доказательств, подтверждающих устранение выявленных в результате предпринимательской деятельности нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью граждан людей, в полном объеме, не представлено. Административное приостановление деятельности является мерой наказания за совершенное правонарушение, которое непосредственно создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, посягает на здоровье граждан.

11 января судья Свердловского районного суда Татьяна Хаснуллина рассмотрела ходатайство следствия СУ СК России по Пермскому краю об аресте в СИЗО предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительному директору сети «Хлебница» Ксении Троицкой. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Женщин отправили до 9 марта под домашний арест.

Суд отправил под домашний арест на два месяца владелицу пермских пекарен «Хлебница»
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