Из Пермского края вывезено 290 тонн помидоров в другие регионы России

С 1 по 15 января этого года с территории Пермского края отправлено за пределы региона 290 т томатов в другие регионы РФ. Именно такой объем проконтролирован Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщают в ведомстве.