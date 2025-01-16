Из Пермского края вывезено 290 тонн помидоров в другие регионы России

Posted 16 января, 12:25
Published 16 января, 12:25
Modified 16 января, 12:26
Updated 16 января, 12:26
С 1 по 15 января этого года с территории Пермского края отправлено за пределы региона 290 т томатов в другие регионы РФ. Именно такой объем проконтролирован Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщают в ведомстве.
Пермские томаты отправлены как минимум в девять регионов РФ. Большая их часть была вывезена в Новосибирскую, Свердловскую и Московскую области, Красноярский край, Республики Татарстан и Чувашия.
По результатам лабораторного анализа, проведенного Кировским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов не обнаружено, оформлено 40 карантинных сертификатов, дающие право на вывоз за пределы Пермского края.
За аналогичный период 2024 года из Пермского края было отправлено в регионы РФ 197,3 т томатов, оформлено 1049 карантинных сертификатов.
В декабре оказалось, что в Прикамье ввезли 9 тысяч маленьких елочек без необходимых сертификатов. Растения приехали в Пермский край из соседней Свердловской области.