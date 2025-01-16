«Кина не будет». «Кинетика» строит в Кондратово 17-этажный дом, а жители ждали клуб

Posted 16 января, 05:44
Published 16 января, 05:44
Modified 16 января, 05:48
Updated 16 января, 05:48
В Кондратово, судя по объявлениям на сайтах купли-продажи недвижимости, средняя цена за сотку земли в СНТ (садовые некоммерческие товарищества) — 1 миллион рублей! Есть дороже, есть дешевле, в зависимости от того, что на участках размещено, и есть возможность перевода земли из садово-огороднической в землю для ИЖС (индивидуального жилищного строительства).
Представляете, сколько может стоить земля в центре поселка, а именно на ул. Камской, 8а, где компания «Кинетика» возводит 17-этажный (!) жилой дом. Кстати, в свободной продаже вы не найдете таких участков в самой большой деревне РФ (к 2027 году в Кондратово будет жить больше 30 тыс. человек, сейчас фактически живет около 20 тыс. человек, плюс строятся большие ЖК).
По оценкам экспертов, участок в 39 соток под застройку высоткой мог бы принести не менее 100 млн рублей в бюджет округа, если бы был конкурс. Эксперты говорят, что это не такая большая цена, учитывая, что квартиры здесь будут стоить от 126 тыс. рублей за квадратный метр. Но конкурса не было. Сначала «Кинетика» и власти Пермского округа задумали концессию, в 2023 году подписали соглашение, по которому «Кинетика» получает участок, строит дом и «инвестирует» в строительство Дома культуры. Ну, как «инвестирует» — отдает в своем же доме помещения на первом этаже под клуб.
Прокуратуре такой расклад не понравился по нескольким очевидным причинам. Во-первых, бюджет явно теряет деньги, которые мог бы получить за участок, во-вторых, чтобы получить на первом этаже здания несколько помещений под клуб, Пермскому муниципальному округу точно не нужна концессия, нет никакого инвестиционного смысла в этом. Поэтому прокурор обратился в суд, но до решения суда концессионное соглашение было расторгнуто, участок вернули в собственность Пермского муниципального округа. Прокуратура отозвала иск.
Но ни «Кинетика», ни администрация Пермского муниципального округа от идеи строительства многоэтажки с клубом на первом этаже не отказались. В апреле 2024 года администрацией округа был утвержден «Порядок обмена…» муниципальных участков на частные. Насколько этот «Порядок…» соответствует законодательству, не знаем, но уже в июле 2024 года участок перешел в собственность «Кинетики», и сейчас там строят дом.
Редакция Properm.ru уточнила и в «Кинетике», и в администрации Пермского муниципального округа — на какой именно участок в Култаево администрация обменяла участок в Кондратово? Известно только, что это участок под будущий детский сад. Но о строительстве детского сада в Култаево было решено еще в 2023 году. Именно тогда появился проект планировки и межевания части территории Култаево под детский сад. И под него были определены три маленьких участка, мало того, что принадлежащих физическим лицам, так еще и абсолютно не сопоставимые с кондратовским не по площади, не по цене.
Как следует из документов планировки территории, под детский сад в Култаево планировали изъять три участка у физических лиц. Можем только предположить, что один из собственников, физических лиц, как-то связан с «Кинетикой», раз произошел обмен. Но насколько такая сделка возможна в рамках закона, непонятно. И может ли любой собственник прийти в администрацию и обменять свой участок на муниципальный?
Учредители компании «Кинетика» — пермские, гендиректор сменился недавно, был Константин Меновщиков, стал Эльдар Ибрагимов. У Ибрагимова компании: ООО СЗ «Кировоградская», ООО «Каркас-Про», ООО «Пермуралмонтаж», ООО «Оптимум Инвест-строй», ООО «АВК инвест». В «Кинетике» у Меновщикова 81%, у Ибрагимова 10%, у Максима Кожаева 6%, у Аллы Мошевой 3%. Компания построила здания краевой инфекционной больницы, школы дизайна «Точка», школы на ул. Холмогорской в Перми, школы в Чернушке, строит стадион «Юность». Является генподрядчиком ЖК «Талисман», была подрядчиком строительства ЖК «Маасдам» и ЖК «Маяк».
Итак, компания-застройщик по договору мены получает участок стоимостью не меньше 100 млн рублей. Что взамен? Помещения на первом этаже будущего дома — «под клубные формирования». О цене выкупа этих помещений у застройщика было официально заявлено администрацией округа: 23 млн рублей за 550 кв. м. Жители Кондратово пребывают, мягко говоря, в легком недоумении: застройщику отдали такой жирный кусок земли не очень понятно, за что, да еще и доплатят 23 млн рублей?
Жители, конечно, возмущены — несколько комнат для кружков вместо полноценного клуба — это не то, что они хотели. «Слушайте, мы же не говорим про дворец за миллиард рублей, — говорят обратившиеся в редакцию Properm.ru кондратовцы. — Но нормальный Дом культуры нужен, это очевидно! Сама история с этой передачей земли туда-сюда, конечно, тоже вызывает вопросы. Но нам нужен клуб. Не сельский деревянный с дискотекой и фонариками по углам, как все представили, а со сценой, кинозалом, гримерками, репетиционными залами, в том числе для хореографии и театра!»
Жителям Кондратово долгие годы обещали построить Дом культуры по ул. Камской, 8а. В таком огромном поселке творческие коллективы ютятся по коммерческим помещениям. Культурно-досуговый центр «Притяжение», который объединяет и совет ветеранов, и студии для взрослых, и кружки детей, вынужден арендовать помещение. Где выступать маленьким артистам или народным коллективам поселка? Негде — сцены нет, Дома культуры нет.
Причем в соседних, гораздо меньших поселках, есть дома культуры: Лобаново, Мулянка, Кукуштан, Култаево. И нет ни одного ДК, чтобы пустовал, чтобы там не было насыщенной досуговой и культурной деятельности. Везде — кружки, секции, выступления, самые разные мероприятия и концерты. Сельские клубы были и остаются живыми, не пустовали они ни в 1990-е, ни в 2000-е, ни тем более сейчас, когда можно привлекать финансирование из разных источников. Конечно, в таком огромном населенном пункте (по сути, Кондратово становится маленьким городом) будет очень востребован и популярен Дом культуры!
Почему власти Пермского муниципального округа так не считают, непонятно. Ответ у них один — денег нет. «Что значит, нет денег, когда строят школы, садики, клубы повсеместно? — возмущаются жители Кондратово. — Просто никто не ставил перед собой такую задачу — найти деньги и место под строительство ДК».