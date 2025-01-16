«Кина не будет». «Кинетика» строит в Кондратово 17-этажный дом, а жители ждали клуб

Редакция Properm.ru уточнила и в «Кинетике», и в администрации Пермского муниципального округа — на какой именно участок в Култаево администрация обменяла участок в Кондратово? Известно только, что это участок под будущий детский сад. Но о строительстве детского сада в Култаево было решено еще в 2023 году. Именно тогда появился проект планировки и межевания части территории Култаево под детский сад. И под него были определены три маленьких участка, мало того, что принадлежащих физическим лицам, так еще и абсолютно не сопоставимые с кондратовским не по площади, не по цене.