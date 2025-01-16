Кто друг друга «уйдет»: прокурор или глава округа? Делаем ставки?

Posted 16 января, 06:16
Published 16 января, 06:16
Modified 16 января, 06:18
Updated 16 января, 06:18
Конфликту прокуратуры и администрации Краснокамского округа уже несколько лет. Возник он из-за того, что прокуратура обязывала местную администрацию исполнять решения суда (по ремонту дорог, домов и прочему), вообще активно защищала права жителей. Администрация в ответ писала, что денег в бюджете нет (обычная история для местных администраций), решения судов исполнять не торопилась, деньги бюджета тратила в соответствии с иными приоритетами, определенными местной думой.
Дошло до того, что председатель думы Краснокамского округа Дмитрий Чаплыгин зимой 2023 года написал жалобу краевому прокурору Павлу Бухтоярову на действия краснокамского прокурора, мол, он требует исполнения решений суда, а значит, вмешивается в управление округом и добьется так «дисбаланса бюджета».
В общем, администрация и дума не отнеслись серьезно к требованиям закона и прокуратуры и продолжали делать то, что считают нужным. Летом 2024 года прокуратура указала на конфликт интересов в действиях заместителя главы округа по экономическому развитию и управлению имуществом Антона Максимчука. Он был председателем аукционной комиссии, которая продавала муниципальное помещение, а его отчим и еще один родственник заявились на этот аукцион — и без конкуренции отчим купил помещение за стартовую цену (а была бы конкуренция, глядишь, бюджет выручил бы не 2,3 млн рублей, а гораздо больше).
Мало того, через некоторое время владелицей помещения стала жена Антона Максимчука, и сдает теперь эти площади в аренду. Прокуратура указала на конфликт интересов, потребовала уволить Максимчука, но глава округа Игорь Быкариз отказался это делать. Прокуратура уволила заместителя Быкариза через суд.
Затем надзорный орган внес представление в думу Краснокамского округа, требуя прекратить полномочия главы округа «в связи с утратой доверия» — за то, что не уволил Максимчука, не предпринял мер к «устранению конфликта интересов».
Депутаты Краснокамской думы отказались увольнять Быкариза, тогда прокурор обратился в суд, иск будет рассматривать судья Оксана Азанова.
Кроме Максимчука, прокуратура нашла еще одного краснокамского чиновника, который организовал бюджетную закупку у родственника, это бывший начальник отдела общественной безопасности администрации Алексей Матросов .
Справедливости ради надо сказать, что не только в Краснокамске прокуратура наводит порядок, разбираясь с « конфликтом интересов». В Коми-Пермяцком округе также был уволен чиновник и вынесено требование об увольнении главы «в связи с утратой доверия» (не предпринял мер по устранению конфликта интересов у подчиненного). Нашумела и история с увольнением директора музея современного искусства PERMM Наилей Аллахвердиевой. Сколько веревочке ни виться, а уволен в связи с утратой доверия бывший пресс-секретарь Пермской гордумы Константин Шестаков.
По непонятным для нас причинам не тронули главу Кунгурского округа , но это на совести местной прокуратуры, может, там, в прокуратуре, тоже какие-то скелеты в шкафу. В том же Краснокамске, например, нашлись же! Глава округа Игорь Быкариз не только не признал, что нарушил закон, но выбрал стратегию «лучшая защита — это нападение», нашел конфликт интересов в действиях местного прокурора — и жалобу на него написал!
В ответ Игорь Быкариз подал жалобу на прокурора Третьякова в краевую прокуратуру, в жалобе (есть в распоряжении редакции) рассказал много интересного.
Михаил Третьяков стал прокурором Краснокамска в начале сентября 2015 года, а в конце сентября 2015 года его супруга Надежда Третьякова стала главным специалистом отдела по организации работы КДН.
В день трудоустройства жена прокурора обратилась с заявлением о предоставлении её семье служебного помещения. Через месяц им (муж, жена, ребенок) была предоставлена 3-комнатная квартира площадью 73, кв. м. Параллельно с заявлением о предоставлении жилого помещения Третьяков обратился в прокуратуру Пермского края, то есть к своему работодателю. И ему осенью 2016 года была предоставлена квартира площадью 49,9 кв. м — от прокуратуры.
С 2016 года семья прокурора пользовалась двумя служебными квартирами — и до 2021 года, когда был расторгнут договор между администрацией Краснокамского округа и Надеждой Третьяковой.
За это время супруга прокурора поднялась вверх по карьерной лестнице, став начальником отдела по внутренней и социальной политике администрации Краснокамского округа. Являясь руководителем отдела, она согласовывала ответы на запросы и требования прокуратуры Краснокамска, например, об организации работы по бытовому и трудовому устройству освободившихся из мест лишения свободы, по обследованию жилых помещений в плане их доступности для инвалидов, о соблюдении законов при закупках, о поставщиках социальных услуг и др.
По данным главы округа, уведомления о возможном конфликте интересов Третьяков в прокуратуру не направлял. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта прокуратурой региона не принимались.
С 2023 по 2024 год Надежда Третьякова была депутатом местной думы. В 2024 году она сложила с себя депутатские полномочия. Официально — по собственному желанию, неофициально — скорее всего, из-за конфликта интересов, ведь депутаты голосуют в том числе по инициативам прокуратуры.
Properm.ru направил запрос в прокуратуру региона по поводу изложенных в жалобе доводов. По данным краевой прокуратуры, к ним поступало «уведомление прокурора города Краснокамска о возможности возникновения конфликта интересов в связи с занимаемой его супругой должностью в органе местного самоуправления». Оснований для заседания комиссии «по соблюдению требований к служебному поведению прокурорских работников и урегулированию конфликта интересов не имелось», — говорится в ответе.