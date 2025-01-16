Кто друг друга «уйдет»: прокурор или глава округа? Делаем ставки?

В общем, администрация и дума не отнеслись серьезно к требованиям закона и прокуратуры и продолжали делать то, что считают нужным. Летом 2024 года прокуратура указала на конфликт интересов в действиях заместителя главы округа по экономическому развитию и управлению имуществом Антона Максимчука. Он был председателем аукционной комиссии, которая продавала муниципальное помещение, а его отчим и еще один родственник заявились на этот аукцион — и без конкуренции отчим купил помещение за стартовую цену (а была бы конкуренция, глядишь, бюджет выручил бы не 2,3 млн рублей, а гораздо больше).