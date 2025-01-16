Лекторы филиала общества «Знание» расскажут пермякам о 80-летии Великой Победы

Махонин отметил, что опыт лекторов «Знания» может быть востребован при проведении таких мероприятий как «Пермь — молодежная столица России» и Года популяризации коми-пермяцкого языка и культуры, которые пройдут в этом году. «Уверен, что просветительская организация станет хорошим подспорьем в реализации наших проектов по популяризации инженерных специальностей и рабочих профессий. Со своей стороны мы оказываем организации необходимую поддержку», — подчеркнул глава Прикамья.