Лекторы филиала общества «Знание» расскажут пермякам о 80-летии Великой Победы

Posted 16 января, 17:38
Published 16 января, 17:38
Modified 16 января, 17:40
Updated 16 января, 17:40
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем. Стороны обсудили реализацию просветительских и образовательных проектов в регионе в минувшем и в начавшемся 2025 году, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Махонин отметил, что опыт лекторов «Знания» может быть востребован при проведении таких мероприятий как «Пермь — молодежная столица России» и Года популяризации коми-пермяцкого языка и культуры, которые пройдут в этом году. «Уверен, что просветительская организация станет хорошим подспорьем в реализации наших проектов по популяризации инженерных специальностей и рабочих профессий. Со своей стороны мы оказываем организации необходимую поддержку», — подчеркнул глава Прикамья.
Российское общество «Знание» открыло в 2023 году в Прикамье региональный филиал, который с тех пор активно развивается. «Мы планируем масштабировать нашу просветительскую деятельность, развиваться в том числе и в муниципалитетах. Уверен, что совместными усилиями у нас все получится», — сказал Максим Древаль и поблагодарил Дмитрия Махонина за личное внимание к работе организации.
В 2024 году в Прикамье силами лекторов общества «Знание» проведено 1015 лекций, которые слушали более 20 тыс. человек. Краевой филиал сотрудничает с образовательными учреждениями, предприятиями и организациями края.
В 2025 году запланировано продолжение реализации основных федеральных и региональных проектов, увеличение количества лекций и проведении их на площадках новых предприятий, организаций и учреждений.
Главной темой мероприятий Пермского филиала «Знания» станет 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Лекторы напомнят молодежи о важности сохранения исторической памяти, расскажут о ключевых сражениях Великой Отечественной войны и героизме советского народа. Среди важных тем: заслуги Прикамья на трудовом фронте, за которые Лысьва и Пермь удостоены Указом Президента РФ почетного звания «Город трудовой доблести», и подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса.