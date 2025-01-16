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Posted 16 января, 12:54

Published 16 января, 12:54

Modified 16 января, 12:56

Updated 16 января, 12:56

Миноритариям «СМЗ» могут заплатить около 405 млн рублей

Миноритариям «Соликамского магниевого» могут заплатить 405 млн рублей

16 января 2025, 12:54
Фото: properm.ru.

Миноритариям «СМЗ» могут заплатить около 405 млн рублей

Сюжет
Возле кормушки
Размер выплат определен в размере 9,6 тыс. рублей за акцию

Миноритариям Соликамского магниевого завода (СМЗ), у которых изъяли купленные на бирже акции, могут выплатить компенсацию в 405 млн рублей. Об этом в ходе судебного заседания в Семнадцатом арбитражной апелляционном суде, заявил представитель Генеральной прокуратуры передает «Интерфакс».

«Размер выплат определен в размере 9,6 тыс. рублей [за акцию], это является средневзвешенной ценой акции (…). 405 млн [рублей] — бюджет, выделенный „Росатомом“ на решение данного вопроса», — цитирует издание представителя Генпрокуратуры. Суд рассматривает жалобы акционеров, Банка России и Мосбиржи на решение об изъятии у них ценных бумаг, купленных на организованных торгах.

В мае прошлого года Банк России подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии у миноритарных владельцев акций ОАО «Соликамский магниевый завод».

В апреле Московская биржа направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, которым он удовлетворил требования прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тыс. миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Ранее биржа выступала против изъятия акций в пользу государства у владельцев, которые приобрели их на организованных торгах. Аналогичную позицию занял и Центробанк, по мнению которого такие акционеры являются законными владельцами ценных бумаг, а их изъятие приведет к подрыву доверия граждан к процедуре биржевых торгов. Торги акциями СМЗ были прекращены в ноябре 2022 года, после того, как предприятие перешло под контроль государства.

Ранее 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых — АО «Открытие брокер», ООО «ОИнвест» и АО ИК «Регион» направили апелляционные жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Все они, кроме ходатайства инвесткомпании «Регион», оставлены без движения, последняя принята судом к производству.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям.

Как пишет «Интерфакс», национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

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#Суд#Экономика#Возле кормушки#Прокуратура#Соликамский Магниевый завод
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