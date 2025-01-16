Минтербез: Школу и два ссуза в Перми не эвакуировали

Posted 16 января, 11:55
Published 16 января, 11:55
Modified 16 января, 11:56
Updated 16 января, 11:56
Информация об эвакуации школы №145, Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа не соответствует действительности, сообщают в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«Оснований для проведения эвакуаций не было. Образовательные учреждения функционируют в обычном режиме. Безопасности граждан ничего не угрожает», — сообщают в ведомстве.
Сообщения об эвакуации учебных заведений начали распространяться в пермских Telegram-каналах сегодня, 16 января, около 13:30 прм. По неофициальным данным, неизвестный позвонил в школу №146 и заявил, что в здании находится взрывное устройство.