properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 11:55

Published 16 января, 11:55

Modified 16 января, 11:56

Updated 16 января, 11:56

В Перми не проводили эвакуацию трёх учебных заведений

Минтербез: Школу и два ссуза в Перми не эвакуировали

16 января 2025, 11:55
Фото: 1MI.

В Перми не проводили эвакуацию трёх учебных заведений

Образовательные учреждения функционируют в обычном режиме.

Информация об эвакуации школы №145, Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа не соответствует действительности, сообщают в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«Оснований для проведения эвакуаций не было. Образовательные учреждения функционируют в обычном режиме. Безопасности граждан ничего не угрожает», — сообщают в ведомстве.

Сообщения об эвакуации учебных заведений начали распространяться в пермских Telegram-каналах сегодня, 16 января, около 13:30 прм. По неофициальным данным, неизвестный позвонил в школу №146 и заявил, что в здании находится взрывное устройство.

Читайте также:
Ребенок влетел в дерево и травмировался на склоне горки в ПермиВ новогоднюю ночь в Перми будут дежурить полиция, Росгвардия и 100 сотрудников ЧОПовЭкстренная служба предупреждает пермяков о сильном снеге и гололедице
#Происшествия#Пермь#Безопасность#Меры безопасности#Минтербез#Минтербез Прикамья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика