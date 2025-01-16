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Posted 16 января, 06:22

Published 16 января, 06:22

Modified 16 января, 06:24

Updated 16 января, 06:24

На месте бывшего тубдиспансера в Перми построят жилой дом

На месте бывшего тубдиспансера в Перми построят жилой дом

16 января 2025, 06:22
Фото: Google map.
Застройщик — «Пермь-Девелопмент».

На месте бывшего противотуберкулезного диспансера на ул. Лукоянова, 33 построят жилой комплекс. Разрешение на застройку получила компания пермского предпринимателя Ерема Сафаряна «Пермь-Девелопмент», сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на госреестр.

В ЖК будут расположены помещения общественного назначения. Положительное заключение экспертизы на проект жилого дома датировано 10 января.

Ерем Сафарян купил здание бывшего тубдиспансера в августе 2022 года за 23,2 млн рублей Площадь здания — 686 кв. м, а площадь участка под ним — 3,3 тыс. кв. м. Недвижимость находится в окружении малоэтажных жилых домов.

ООО «Пермь-девелопмент» зарегистрирована осенью 2023 года. Соучредители — Иван Леонов и Ерем Сафарян. Первому также принадлежит 40% в ООО СЗ «Лядовская МЛ», которая планирует жилую застройку в Запруде, возле ЖК «Вишневый». Ерем Сафарян — единственный учредитель и директор строительного ООО «Строй-Приоритет». Также владеет ООО «Гастроном №10», управляющим торговым помещением на ул. Сибирской, 50.

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