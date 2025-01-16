На месте бывшего тубдиспансера в Перми построят жилой дом

ООО «Пермь-девелопмент» зарегистрирована осенью 2023 года. Соучредители — Иван Леонов и Ерем Сафарян. Первому также принадлежит 40% в ООО СЗ «Лядовская МЛ», которая планирует жилую застройку в Запруде, возле ЖК «Вишневый». Ерем Сафарян — единственный учредитель и директор строительного ООО «Строй-Приоритет». Также владеет ООО «Гастроном №10», управляющим торговым помещением на ул. Сибирской, 50.