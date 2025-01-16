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Posted 16 января, 05:38

Published 16 января, 05:38

Modified 16 января, 05:40

Updated 16 января, 05:40

Галерея «Пермский период» выставила на аукцион морковь на скотче

Наш ответ Sotheby's. Галерея «Пермский период» выставила на аукцион морковь на скотче

16 января 2025, 05:38
Фото: vk.com/permperiodart.

Галерея «Пермский период» выставила на аукцион морковь на скотче

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Галерея
Итоги аукциона подведут 25 февраля.

Художественная некоммерческая галерея «Пермский период» выставила на благотворительный аукцион инсталляцию под названием «Снеговик». Она представляет собой морковь, приклеенную скотчем к стене. Автором стал директор галереи Анатолий Саклаков.

Арт-объект является подражанием знаменитому произведению «Комедиант» (банан, прикрепленный к белой стене скотчем — прим. Properm.ru) Маурицио Каттелана, проданному за рекордную сумму на знаменитом аукционе Sotheby's. На вырученные от аукциона по продаже «Снеговика» средства планируется сделать ремонт в «Пермском периоде». Для участия нужно сделать взнос по реквизитам. «Прекрасный современный образец актуального искусства (кто желает поспорить — просто взгляните на календарь, а потом за окно). Оммаж произведению „Комедиант“ Маурицио Каттелана, проданному, между прочим, за $6,2 млн», — пишет в соцсети «ВКонтакте» коллектив галереи.

Фото: Sotheby's

Итоги благотворительного аукциона подведут 25 февраля. Победитель, сделавший наибольший взнос, получит сам арт-объект, фото на его фоне, сертификат с информацией, а также годовой абонемент на посещение «Пермского периода».

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#Пермь#Галерея#Искусство#Арт-объект#Пермский период#Современное искусство#Юмор
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