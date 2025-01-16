properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 10:06

Published 16 января, 10:06

Modified 16 января, 10:19

Updated 16 января, 10:19

Синоптики сообщили, когда в Прикамье ждать самые холодные сутки на неделе

Пермские синоптики рассказали, когда наступят самые холодные сутки на этой неделе

16 января 2025, 10:06
Фото: properm.ru.

Синоптики сообщили, когда в Прикамье ждать самые холодные сутки на неделе

Пока температура воздуха в январе превышает климатическую норму.

Самые холодные сутки на этой неделе в Пермском крае ожидаются завтра, 17 января. Промежуточный барический гребень приведет к прояснениям и выхолаживанию приземного слоя воздуха, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью сильных снегопадов не ожидается, в некоторых районах региона сформируется изморозь. Погода будет безветренной. Ночью в Прикамье похолодает до -18…-13°, при прояснениях до -23°. Днем снова начнет падать небольшой снег, скорость ветра юго-восточного направления составит 3-8 м/с. К середине дня потеплеет до -15…-10°. В Перми ночью ожидается -17…-15°, днем -12…-10°.

Тем временем, календарная весна наступит уже через полтора месяца. Пермские синоптики рассказывали Properm.ru, ждать ли ее прихода раньше обычного.

Читайте также:
Похолодание до -21° и небольшие снегопады. Какая погода будет на неделе в ПрикамьеВ Москве обещают раннюю весну. Чего ожидать в Пермском крае?Стало известно, какая погода ожидает пермяков в грядущие выходные
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика