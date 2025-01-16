Пермские синоптики рассказали, когда наступят самые холодные сутки на этой неделе

Posted 16 января, 10:06
Published 16 января, 10:06
Modified 16 января, 10:19
Updated 16 января, 10:19
Самые холодные сутки на этой неделе в Пермском крае ожидаются завтра, 17 января. Промежуточный барический гребень приведет к прояснениям и выхолаживанию приземного слоя воздуха, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью сильных снегопадов не ожидается, в некоторых районах региона сформируется изморозь. Погода будет безветренной. Ночью в Прикамье похолодает до -18…-13°, при прояснениях до -23°. Днем снова начнет падать небольшой снег, скорость ветра юго-восточного направления составит 3-8 м/с. К середине дня потеплеет до -15…-10°. В Перми ночью ожидается -17…-15°, днем -12…-10°.
Тем временем, календарная весна наступит уже через полтора месяца. Пермские синоптики рассказывали Properm.ru, ждать ли ее прихода раньше обычного.