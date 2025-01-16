Первый замглавы администрации Перми будет работать в администрации Пермского района

Источники Properm.ru сообщают, что вместе с Ольгой Андриановой в администрацию Пермского округа могут уйти и другие заместители мэра краевой столицы, а место первого зама может занять один из вице-мэров Яна Фурман. В пресс-службе администрации муниципалитета от комментариев воздержались.