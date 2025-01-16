Первый замглавы администрации Перми будет работать в администрации Пермского района

Posted 16 января, 07:42
Published 16 января, 07:42
Modified 16 января, 08:22
Updated 16 января, 08:22
Первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова перейдет на работу в администрацию Пермского муниципального округа. По информации краевой газеты «Звезда», завтра у нее последний рабочий день в городской мэрии. С понедельника, 20 января, Андрианова займет должность первого заместителя главы администрации муниципалитета.
Слухи о назначении чиновницы появились еще в декабре. Тогда же сообщалось, что глава округа Владимир Цветов покинет свой пост и устроится в одну из краевых структур.
Источники Properm.ru сообщают, что вместе с Ольгой Андриановой в администрацию Пермского округа могут уйти и другие заместители мэра краевой столицы, а место первого зама может занять один из вице-мэров Яна Фурман. В пресс-службе администрации муниципалитета от комментариев воздержались.