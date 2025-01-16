Подорожало все, кроме АИ-98. Как изменились цены на бензин и дизель в Прикамье

Потребительские цены на нефтепродукты в Прикамье снова подросли, но высокооктановые марки бензина незначительно подешевели, следует из статистических данных Росстата. В период с 1 по 13 января средние цены за литр топлива в рублях выглядели так (в сравнении со статистикой за неделю с 17 по 23 декабря):