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Posted 16 января, 02:21

Published 16 января, 02:21

Modified 16 января, 02:23

Updated 16 января, 02:23

Цены на дизель и бензин, за исключением АИ-98, в Прикамье снова выросли

Подорожало все, кроме АИ-98. Как изменились цены на бензин и дизель в Прикамье

16 января 2025, 02:21
Фото: properm.ru.

Цены на дизель и бензин, за исключением АИ-98, в Прикамье снова выросли

Незначительно снизилась стоимость топлива лишь в двух регионах РФ.

Потребительские цены на нефтепродукты в Прикамье снова подросли, но высокооктановые марки бензина незначительно подешевели, следует из статистических данных Росстата. В период с 1 по 13 января средние цены за литр топлива в рублях выглядели так (в сравнении со статистикой за неделю с 17 по 23 декабря):

  • автомобильный бензин — 61,25 (было 61,03);
  • АИ-92 — 55,65 (было 55,30);
  • АИ-95 — 60,43 (было 60,00);
  • АИ-98 и выше — 83,83 (было 84,84);
  • дизельное топливо — 71,17 (было 70,84).

В середине мая цены на топливо в Прикамье не росли, но это явление наблюдалось недолго.

Снижение цен на автомобильный бензин в России зарегистрировано в Красноярском крае — он стал дешевле на 0,3%, а также снова в Республике Тыва (-1,3%). А за год индексы потребительских цен изменились таким образом:

Фото: Росстат
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#Общество#Экономика#Пермь#Цены#Статистика#Цены на бензин
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