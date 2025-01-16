Подорожало все, кроме АИ-98. Как изменились цены на бензин и дизель в Прикамье

Posted 16 января, 02:21
Published 16 января, 02:21
Modified 16 января, 02:23
Updated 16 января, 02:23
Потребительские цены на нефтепродукты в Прикамье снова подросли, но высокооктановые марки бензина незначительно подешевели, следует из статистических данных Росстата. В период с 1 по 13 января средние цены за литр топлива в рублях выглядели так (в сравнении со статистикой за неделю с 17 по 23 декабря):
В середине мая цены на топливо в Прикамье не росли, но это явление наблюдалось недолго.
Снижение цен на автомобильный бензин в России зарегистрировано в Красноярском крае — он стал дешевле на 0,3%, а также снова в Республике Тыва (-1,3%). А за год индексы потребительских цен изменились таким образом: