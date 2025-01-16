Подрядчика концерна «Калашников» из Прикамья будут судить за уклонение от налогов

Posted 16 января, 14:53
Published 16 января, 14:53
Modified 16 января, 14:55
Updated 16 января, 14:55
Березниковский городской суд в ближайшее время будет рассматривать иск прокуратуры к директору ООО «Трест „Уралстальконструкция-СМУ 7“ Алексею Дерябину из Березников. Его обвиняют в уклонении от налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере (п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ). Размер ущерба от действий руководителя компании составляет более 72 млн рублей, стало известно журналисту Properm.ru.
Как сегодня официально сообщили в пресс-службах прокуратуры и СКР, в Третьем отделе по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении. По версии следствия, при выполнении строительных работ на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике в период с 2016 по 2018 годы, обвиняемый реализовал фиктивный документооборот с организациями, не осуществлявшими реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью уменьшения базы по налогу на прибыль возглавляемого им юридического лица.
Следствие считает, что Дерябин таким образом привлек порядка десяти номинальных организаций в свои контрагенты. Фактически же эти «субподрядчики» обналичивали полученные средства. В качестве руководителей компаний нанимались знакомые и родственники.
В эти же сроки компания «Уралстальконструкция-СМУ 7» заключала госконтракты на строительство производственных зданий в АО «Концерн Калашников». Общий объем полученных на госзакупках средств за 2015–2017 годы составил более 998 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в размере более 160 млн рублей. Добровольно обвиняемым возмещен материальный ущерб в размере 33 млн рублей.