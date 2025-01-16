Подрядчика концерна «Калашников» из Прикамья будут судить за уклонение от налогов

Как сегодня официально сообщили в пресс-службах прокуратуры и СКР, в Третьем отделе по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении. По версии следствия, при выполнении строительных работ на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике в период с 2016 по 2018 годы, обвиняемый реализовал фиктивный документооборот с организациями, не осуществлявшими реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью уменьшения базы по налогу на прибыль возглавляемого им юридического лица.