Пожарные в Краснокамске спасли мужчину из горящей квартиры

Posted 16 января, 09:41
Published 16 января, 09:41
Modified 16 января, 09:51
Updated 16 января, 09:51
В Краснокамске на улице Культуры из-за неосторожности при курении загорелась квартира на четвертом этаже. Подробности сообщают в краевом ГУ МЧС.
Из горящей квартиры с помощью спасательного устройства газодымозащитниками 19 ПСЧ спасен хозяин квартиры. Мужчина был передан медикам и доставлен в больницу под наблюдение врачей. По информации ведомства, мужчина получил травмы.
Пожар ликвидировали 10 огнеборцев и три единицы техники на площади 15 квадратных метров. Впрочем, судя по фото, площадь пожара могла быть и большей.
В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
7 января в Краснокамске произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. В результате погибли люди.