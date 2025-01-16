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Posted 16 января, 09:41

Published 16 января, 09:41

Modified 16 января, 09:51

Updated 16 января, 09:51

В Пермском крае пожарные вынесли из горящей квартиры хозяина

Пожарные в Краснокамске спасли мужчину из горящей квартиры

16 января 2025, 09:41
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае пожарные вынесли из горящей квартиры хозяина

Сюжет
Краснокамск
Квартира загорелась из-за неосторожности при курении.

В Краснокамске на улице Культуры из-за неосторожности при курении загорелась квартира на четвертом этаже. Подробности сообщают в краевом ГУ МЧС.

Из горящей квартиры с помощью спасательного устройства газодымозащитниками 19 ПСЧ спасен хозяин квартиры. Мужчина был передан медикам и доставлен в больницу под наблюдение врачей. По информации ведомства, мужчина получил травмы.

Пожар ликвидировали 10 огнеборцев и три единицы техники на площади 15 квадратных метров. Впрочем, судя по фото, площадь пожара могла быть и большей.

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

7 января в Краснокамске произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. В результате погибли люди.

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#Происшествия#Краснокамск#Пожар
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