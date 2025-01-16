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Posted 16 января, 09:11

Published 16 января, 09:11

Modified 16 января, 09:13

Updated 16 января, 09:13

В Минтербезе прокомментировали сообщения о минировании учебных заведений в Перми

Правоохранители проверяют сообщения о минировании школы и колледжей в Перми

16 января 2025, 09:11
Фото: Изображение Midjourney.

В Минтербезе прокомментировали сообщения о минировании учебных заведений в Перми

Сюжет
Школа
Сообщившим ложную информацию грозит уголовная ответственность.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали информацию о минированиях двух корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа и средней школы №146.

Как рассказали Properm.ru в ведомстве, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учеников и сотрудников учебных заведений. В Минтербезе напоминают, что за распространение ложной информации о террористических угрозах грозит уголовная ответственность. Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно сообщите о нем экстренным службам по номеру 112.

Сообщения об эвакуации учебных заведений начали распространяться в пермских Telegram-каналах сегодня, 16 января, около получаса назад. По неофициальным данным, неизвестный позвонил в школу №146 и заявил, что в здании находится взрывное устройство.

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#Происшествия#Пермь#Школа#Эвакуация#Ложное минирование
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