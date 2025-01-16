Правоохранители проверяют сообщения о минировании школы и колледжей в Перми

Как рассказали Properm.ru в ведомстве, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учеников и сотрудников учебных заведений. В Минтербезе напоминают, что за распространение ложной информации о террористических угрозах грозит уголовная ответственность. Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно сообщите о нем экстренным службам по номеру 112.