Шесть человек пострадали при столкновении машин на трассе в Чусовском округе

Posted 16 января, 04:38
Published 16 января, 04:38
Modified 16 января, 04:40
Updated 16 января, 04:40
На автодороге «Кунгур — Соликамск — Горнозаводск» в Чусовском районе вчера вечером, 15 января, около 19:45, произошло ДТП.
Со стороны Кунгура в направлении Горнозаводска за рулем автомобиля Lada Granta ехал 71-летний водитель. По предварительным данным, на 2 километре трассы мужчина превысил скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Nissan Almera. В результате аварии пострадали шесть человек: водитель и пассажир «Лады», а также водитель и трое пассажиров «Ниссана». Все они доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют, при каких обстоятельствах произошла авария. В пресс-службе ведомства напоминают, что основными причинами ДТП являются превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на «встречку».