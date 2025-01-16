Шесть человек пострадали при столкновении машин на трассе в Чусовском округе

Со стороны Кунгура в направлении Горнозаводска за рулем автомобиля Lada Granta ехал 71-летний водитель. По предварительным данным, на 2 километре трассы мужчина превысил скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Nissan Almera. В результате аварии пострадали шесть человек: водитель и пассажир «Лады», а также водитель и трое пассажиров «Ниссана». Все они доставлены в больницу.