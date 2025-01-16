properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 04:38

Published 16 января, 04:38

Modified 16 января, 04:40

Updated 16 января, 04:40

В аварии на трассе в Чусовском округе 15 января пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при столкновении машин на трассе в Чусовском округе

16 января 2025, 04:38
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

В аварии на трассе в Чусовском округе 15 января пострадали шесть человек

Сюжет
Дтп
Причиной аварии стали превышение скорости и выезд на встречную полосу.

На автодороге «Кунгур — Соликамск — Горнозаводск» в Чусовском районе вчера вечером, 15 января, около 19:45, произошло ДТП.

Со стороны Кунгура в направлении Горнозаводска за рулем автомобиля Lada Granta ехал 71-летний водитель. По предварительным данным, на 2 километре трассы мужчина превысил скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Nissan Almera. В результате аварии пострадали шесть человек: водитель и пассажир «Лады», а также водитель и трое пассажиров «Ниссана». Все они доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют, при каких обстоятельствах произошла авария. В пресс-службе ведомства напоминают, что основными причинами ДТП являются превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на «встречку».

Читайте также:
В ДТП в Кунгурском районе погибли два пожилых человекаВ Горнозаводском округе водитель Mercedes скончался после ДТППермяки сообщили о крупном ДТП с погибшими на трассе Р-243
#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Жертвы дтп#Госавтоинспекция#Чусовской район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика