СМИ: в Перми срочно эвакуировали школу, вуз и три колледжа

Posted 16 января, 08:55
Published 16 января, 08:55
Modified 16 января, 09:15
Updated 16 января, 09:15
В Перми экстренно эвакуируют несколько учебных заведений. В Telegram-каналах города и края пишут, что прямо сейчас людей выводят из зданий Пермского гуманитарно-педагогического университета, Пермского педагогического, авиационного и финансово-экономического колледжа, а также школы №146. По неофициальной информации, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе.
Properm.ru отправили запрос в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. Комментарий по всем инцидентам ожидается.
UPD. Правоохранители проводят проверку, подробная информация по ссылке.