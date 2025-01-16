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Posted 16 января, 08:55

Published 16 января, 08:55

Modified 16 января, 09:15

Updated 16 января, 09:15

Из-за анонимов в Перми экстренно эвакуировали пять учебных заведений

СМИ: в Перми срочно эвакуировали школу, вуз и три колледжа

16 января 2025, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за анонимов в Перми экстренно эвакуировали пять учебных заведений

Сюжет
Эвакуация
Информация уточняется.

В Перми экстренно эвакуируют несколько учебных заведений. В Telegram-каналах города и края пишут, что прямо сейчас людей выводят из зданий Пермского гуманитарно-педагогического университета, Пермского педагогического, авиационного и финансово-экономического колледжа, а также школы №146. По неофициальной информации, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе.

Properm.ru отправили запрос в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. Комментарий по всем инцидентам ожидается.

UPD. Правоохранители проводят проверку, подробная информация по ссылке.

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#Происшествия#Пермь#Эвакуация
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