СМИ: в Перми срочно эвакуировали школу, вуз и три колледжа

В Перми экстренно эвакуируют несколько учебных заведений. В Telegram-каналах города и края пишут, что прямо сейчас людей выводят из зданий Пермского гуманитарно-педагогического университета, Пермского педагогического, авиационного и финансово-экономического колледжа, а также школы №146. По неофициальной информации, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе.