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Posted 16 января, 08:24

Published 16 января, 08:24

Modified 16 января, 08:26

Updated 16 января, 08:26

Суд оставил без движения иск прокуратуры к экс-директору музея PERMM

Суд оставил без движения иск прокуратуры к экс-директору музея PERMM

16 января 2025, 08:24
Фото: properm.ru.
Сюжет
Permm
Прокуратура требует уволить бывшего директора пермского музея современного искусства Наилю Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Судья Ленинского районного суда Ирина Рожкова оставила на две недели, до 31 января, иск прокуратуры к министерству культуры и бывшей директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Информация опубликована в картотеке дела.

Как пояснили журналисту Properm.ru в суде, ход делу не дан, поскольку к заявлению не приложены документы, подтверждающие, что истец направил свои требования всем сторонам. Кроме того, в иске не персонифицированы данные — не указаны дата и место рождения ответчицы.

В прокуратуре редакции сообщили, что все требующиеся документы в ближайшее время будут предоставлены.

Прокуратура требует уволить Наилю Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внести соответствующие сведения о ней в государственный реестр. Ранее надзорный орган вышел в суд с иском к музею и куратору выставок Арсению Сергееву. В иске указано, что с Сергеевым в 2023 году музей заключил два контракта, при их оплате не были соблюдены требования антикоррупционного законодательства. В связи с тем, что между Аллахвердиевой и Сергеевым существуют родственные связи, прокуратура указана на имеющийся конфликт интересов.

С требованиями прокуратуры Наиля Аллахвердиева категорически не согласна. Она уволилась по собственному желанию сразу после публикаций о разбирательстве из-за контрактов с Сергеевым. После появления второго иска — о ее увольнении — экс-директор музея сообщила СМИ, что настаивает на том, что не нарушила требований законодательства. Во время судебного заседания 28 ноября юрист музея PERMM сообщил, что все процедуры, предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов, по мнению его доверителей, музеем были соблюдены.

Прокуратура требует уволить экс-директора PERMM из-за утраты доверия
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#Общество#Суд#Permm#Прокуратура#Музей современного искусства
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