Суд оставил без движения иск прокуратуры к экс-директору музея PERMM

Прокуратура требует уволить Наилю Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внести соответствующие сведения о ней в государственный реестр. Ранее надзорный орган вышел в суд с иском к музею и куратору выставок Арсению Сергееву. В иске указано, что с Сергеевым в 2023 году музей заключил два контракта, при их оплате не были соблюдены требования антикоррупционного законодательства. В связи с тем, что между Аллахвердиевой и Сергеевым существуют родственные связи, прокуратура указана на имеющийся конфликт интересов.