Суд оставил без движения иск прокуратуры к экс-директору музея PERMM

Posted 16 января, 08:24
Published 16 января, 08:24
Modified 16 января, 08:26
Updated 16 января, 08:26
Судья Ленинского районного суда Ирина Рожкова оставила на две недели, до 31 января, иск прокуратуры к министерству культуры и бывшей директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Информация опубликована в картотеке дела.
Как пояснили журналисту Properm.ru в суде, ход делу не дан, поскольку к заявлению не приложены документы, подтверждающие, что истец направил свои требования всем сторонам. Кроме того, в иске не персонифицированы данные — не указаны дата и место рождения ответчицы.
В прокуратуре редакции сообщили, что все требующиеся документы в ближайшее время будут предоставлены.
Прокуратура требует уволить Наилю Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внести соответствующие сведения о ней в государственный реестр. Ранее надзорный орган вышел в суд с иском к музею и куратору выставок Арсению Сергееву. В иске указано, что с Сергеевым в 2023 году музей заключил два контракта, при их оплате не были соблюдены требования антикоррупционного законодательства. В связи с тем, что между Аллахвердиевой и Сергеевым существуют родственные связи, прокуратура указана на имеющийся конфликт интересов.
С требованиями прокуратуры Наиля Аллахвердиева категорически не согласна. Она уволилась по собственному желанию сразу после публикаций о разбирательстве из-за контрактов с Сергеевым. После появления второго иска — о ее увольнении — экс-директор музея сообщила СМИ, что настаивает на том, что не нарушила требований законодательства. Во время судебного заседания 28 ноября юрист музея PERMM сообщил, что все процедуры, предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов, по мнению его доверителей, музеем были соблюдены.