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Posted 16 января, 07:26

Published 16 января, 07:26

Modified 16 января, 07:30

Updated 16 января, 07:30

Третий муниципалитет Пермского края запретил купаться в проруби в Крещение

Третий муниципалитет Пермского края запретил купаться в проруби в Крещение

16 января 2025, 07:26
Фото: properm.ru.
Выход на лед может быть опасен.

В Чусовском округе не будет купелей на открытых водоемах на Крещение. Об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Купели решили не организовывать «в целях соблюдения мер безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде». Толщина льда на реке Чусовой менее 20 см, и находиться на нем может быть опасно. Для проведения мероприятий на льду толщина льда должна составлять не менее 25 — 30 см и не должно быть воды.

Ранее крещенские купания отменили в Сивинском и Александровском округах.

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