Третий муниципалитет Пермского края запретил купаться в проруби в Крещение

Купели решили не организовывать «в целях соблюдения мер безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде». Толщина льда на реке Чусовой менее 20 см, и находиться на нем может быть опасно. Для проведения мероприятий на льду толщина льда должна составлять не менее 25 — 30 см и не должно быть воды.