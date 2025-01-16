Третий муниципалитет Пермского края запретил купаться в проруби в Крещение

Posted 16 января, 07:26
Published 16 января, 07:26
Modified 16 января, 07:30
Updated 16 января, 07:30
В Чусовском округе не будет купелей на открытых водоемах на Крещение. Об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Купели решили не организовывать «в целях соблюдения мер безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде». Толщина льда на реке Чусовой менее 20 см, и находиться на нем может быть опасно. Для проведения мероприятий на льду толщина льда должна составлять не менее 25 — 30 см и не должно быть воды.
Ранее крещенские купания отменили в Сивинском и Александровском округах.