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Posted 16 января, 10:39

Published 16 января, 10:39

Modified 16 января, 10:41

Updated 16 января, 10:41

На 62-м году жизни скончался основатель Пермского марафона Андрей Кричмара

Ушел из жизни основатель Пермского марафона Андрей Кричмара

16 января 2025, 10:39
Фото: Russia Running.

На 62-м году жизни скончался основатель Пермского марафона Андрей Кричмара

Сюжет
Пермский марафон
Спортсмен также руководил «Национальным беговым движением».

Вчера, 15 января, скончался основатель Пермского марафона, сооснователь компании Russia Rinning Андрей Кричмара. Мужчине был 61 год.

Как сообщают организаторы Пермского марафона в социальных сетях, Андрей Александрович был энергичным, мудрым и полным энтузиазма. Благодаря нему этот забег стал значимым событием, объединяющим тысячи людей вокруг спорта и здорового образа жизни.

Помимо марафона по центральным улицам Перми, Кричмара известен как автор серии стартов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» и руководитель проекта «Национальное беговое движение». Коллеги из бегового сообщества отзываются о нем, как о настоящем друге и наставнике, на чью поддержку всегда можно было рассчитывать.

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