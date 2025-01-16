Ушел из жизни основатель Пермского марафона Андрей Кричмара

Posted 16 января, 10:39
Published 16 января, 10:39
Modified 16 января, 10:41
Updated 16 января, 10:41
Вчера, 15 января, скончался основатель Пермского марафона, сооснователь компании Russia Rinning Андрей Кричмара. Мужчине был 61 год.
Как сообщают организаторы Пермского марафона в социальных сетях, Андрей Александрович был энергичным, мудрым и полным энтузиазма. Благодаря нему этот забег стал значимым событием, объединяющим тысячи людей вокруг спорта и здорового образа жизни.
Помимо марафона по центральным улицам Перми, Кричмара известен как автор серии стартов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» и руководитель проекта «Национальное беговое движение». Коллеги из бегового сообщества отзываются о нем, как о настоящем друге и наставнике, на чью поддержку всегда можно было рассчитывать.