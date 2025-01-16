Ушел из жизни основатель Пермского марафона Андрей Кричмара

Помимо марафона по центральным улицам Перми, Кричмара известен как автор серии стартов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» и руководитель проекта «Национальное беговое движение». Коллеги из бегового сообщества отзываются о нем, как о настоящем друге и наставнике, на чью поддержку всегда можно было рассчитывать.