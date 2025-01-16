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Posted 16 января, 03:57

Published 16 января, 03:57

Modified 16 января, 07:40

Updated 16 января, 07:40

скриншот видео с места ДТП

В ДТП в Кунгурском районе погибли два пожилых человека

16 января 2025, 03:57
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. скриншот видео с места ДТП

В ДТП в Кунгурском районе вечером 15 января погибли мужчина и женщина

Сюжет
Дтп
Авария произошла из-за выезда большегруза на «встречку».

В Кунгурском муниципальном округе вчера вечером, 15 января, произошло ДТП с двумя погибшими.

Около 19:50 по трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь — подъезд к поселку Ачит» со стороны Екатеринбурга в направлении Перми ехал автомобиль Sitrak. По предварительной информации, на 97 километре дороги водитель большегруза по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Renault Logan, которым управлял 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 62-летняя пассажирка легковушки скончались на месте инцидента. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края сообщают, что проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося. Водителей призывают быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость движения. Кроме того, не следует садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также в болезненном и уставшем состоянии.

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