В ДТП в Кунгурском районе погибли два пожилых человека

В результате аварии водитель и 62-летняя пассажирка легковушки скончались на месте инцидента. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края сообщают, что проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося. Водителей призывают быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость движения. Кроме того, не следует садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также в болезненном и уставшем состоянии.