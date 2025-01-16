В ДТП в Кунгурском районе погибли два пожилых человека

Posted 16 января, 03:57
Published 16 января, 03:57
Modified 16 января, 07:40
Updated 16 января, 07:40
В Кунгурском муниципальном округе вчера вечером, 15 января, произошло ДТП с двумя погибшими.
Около 19:50 по трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь — подъезд к поселку Ачит» со стороны Екатеринбурга в направлении Перми ехал автомобиль Sitrak. По предварительной информации, на 97 километре дороги водитель большегруза по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Renault Logan, которым управлял 62-летний мужчина.
В результате аварии водитель и 62-летняя пассажирка легковушки скончались на месте инцидента. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края сообщают, что проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося. Водителей призывают быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость движения. Кроме того, не следует садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также в болезненном и уставшем состоянии.