В Краснокамске инвалид по зрению лишился собаки-поводыря из-за перевозчика

Тревоги и переживания мужчины были оценены в 50 тыс. рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения заявленных в досудебном порядке требований в 25 тыс. рублей. Индивидуальный предприниматель не выплатила сумму в установленный законом срок. Приставы начислили также исполнительский сбор в 7% от общей суммы задолженности, запретили совершение регистрационных действий с её недвижимостью и обратили взыскание на банковские счета. После этого была взыскана вся сумма долга.