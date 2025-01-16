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Posted 16 января, 10:41

Published 16 января, 10:41

Modified 16 января, 10:42

Updated 16 января, 10:42

В Пермском крае инвалид по зрению судился с перевозчиком из-за собаки

В Краснокамске инвалид по зрению лишился собаки-поводыря из-за перевозчика

16 января 2025, 10:41
Фото: 1MI.

В Пермском крае инвалид по зрению судился с перевозчиком из-за собаки

Сюжет
Приставы
От мужчины незаконно требовали оплатить проезд животного-помощника.

Инвалид I группы по зрению был вынужден расстаться с собакой-проводником из-за систематического стресса, который он испытывал в пригородных автобусах. Дело в том, что кондукторы нескольких маршрутов в Краснокамске неоднократно требовали у мужчины оплатить проезд четвероногого помощника. А в случае законного отказа со стороны пассажира, требовали покинуть салон и угрожали вызовом полиции, сообщают в ГУФССП по региону.

Всякий раз после такого путешествия у гражданина начинались проблемы со здоровьем, которые вскоре потребовали серьезного хирургического вмешательства. Не желая больше сталкиваться с пренебрежением со стороны специалистов общественного транспорта, мужчина принял трудное решение вернуть пса, который стал для него членом семьи и шансом для передвижения по улицам. Испытав от потери любимца моральные страдания, пенсионер обратился в суд с иском к перевозчику.

В ходе судебного процесса было установлено, что представители индивидуального предпринимателя не имели права требовать у мужчину оплату за проезд специально обученного животного, на которое имеются все необходимые документы. Изучив все предоставленные доказательства и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что действия сотрудников перевозчика действительно нанесли истцу моральные вред и нарушили его права.

Тревоги и переживания мужчины были оценены в 50 тыс. рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения заявленных в досудебном порядке требований в 25 тыс. рублей. Индивидуальный предприниматель не выплатила сумму в установленный законом срок. Приставы начислили также исполнительский сбор в 7% от общей суммы задолженности, запретили совершение регистрационных действий с её недвижимостью и обратили взыскание на банковские счета. После этого была взыскана вся сумма долга.

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#Общество#Суд#Приставы#Судебные приставы#Собака#Собака-поводырь
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