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Posted 16 января, 11:25

Published 16 января, 11:25

Modified 16 января, 11:27

Updated 16 января, 11:27

В Кунгуре чиновнику пытались дать взятку за незаконный труд мигрантов

В Кунгуре чиновнику пытались дать взятку за покрытие незаконного труда мигрантов

16 января 2025, 11:25
Фото: 1MI.

В Кунгуре чиновнику пытались дать взятку за незаконный труд мигрантов

Сюжет
Кунгур
Руководство компании оштрафовано на полмиллиона рублей.

В Кунгуре чиновнику руководство коммерческой организации пыталось дать взятку за покрытие незаконного труда мигрантов чиновнику. Подробности сообщают в Кунгурской городской прокуратуре.

Ведомство провело проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлено, что руководством коммерческой организации, выполняющей работы по благоустройству городской территории, совершено покушение на дачу взятки должностному лицу в целях сокрытия факта незаконного привлечения к труду мигрантов.

По данному факту в отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

В декабре в Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы. Женщина призналась следователям, что брала взятки от мигрантов за оформление гражданства без проверки.

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#Экономика#Взятка#Кунгур#Мигранты
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