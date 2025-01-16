В Кунгуре чиновнику пытались дать взятку за покрытие незаконного труда мигрантов

По данному факту в отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.