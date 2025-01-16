В Кунгуре чиновнику пытались дать взятку за покрытие незаконного труда мигрантов

Posted 16 января, 11:25
Published 16 января, 11:25
Modified 16 января, 11:27
Updated 16 января, 11:27
В Кунгуре чиновнику руководство коммерческой организации пыталось дать взятку за покрытие незаконного труда мигрантов чиновнику. Подробности сообщают в Кунгурской городской прокуратуре.
Ведомство провело проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлено, что руководством коммерческой организации, выполняющей работы по благоустройству городской территории, совершено покушение на дачу взятки должностному лицу в целях сокрытия факта незаконного привлечения к труду мигрантов.
По данному факту в отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.
В декабре в Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы. Женщина призналась следователям, что брала взятки от мигрантов за оформление гражданства без проверки.