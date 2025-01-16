В Перми ликвидировали пожар на территории предприятия по производству воска

Posted 16 января, 13:48
Published 16 января, 13:48
Modified 16 января, 13:50
Updated 16 января, 13:50
На улице Красноборская в Перми сегодня, 16 января, произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. Пожар на территории предприятия по производству воска, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
На пожаре никто не пострадал. Горение на площади 40 квадратных метров ликвидировали 14 пожарных и шесть единиц техники.
На месте работают дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России для установления всех обстоятельств произошедшего.
В Краснокамске на улице Культуры из-за неосторожности при курении загорелась квартира на четвертом этаже. Из горящей квартиры с помощью спасательного устройства газодымозащитниками 19 ПСЧ спасен хозяин квартиры.