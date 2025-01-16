properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 13:48

Published 16 января, 13:48

Modified 16 января, 13:50

Updated 16 января, 13:50

В Перми ликвидировали пожар на территории промышленного предприятия

В Перми ликвидировали пожар на территории предприятия по производству воска

16 января 2025, 13:48
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми ликвидировали пожар на территории промышленного предприятия

Горело в металлическом ангаре, в котором находились емкости с парафином.

На улице Красноборская в Перми сегодня, 16 января, произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. Пожар на территории предприятия по производству воска, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

На пожаре никто не пострадал. Горение на площади 40 квадратных метров ликвидировали 14 пожарных и шесть единиц техники.

На месте работают дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Краснокамске на улице Культуры из-за неосторожности при курении загорелась квартира на четвертом этаже. Из горящей квартиры с помощью спасательного устройства газодымозащитниками 19 ПСЧ спасен хозяин квартиры.

Читайте также:
Минтербез: Школу и два ссуза в Перми не эвакуировалиБК «Парма» побеждает гостей из КрасноярскаИз Перми из-за неполадок не смог своевременно вылететь самолёт в Петербург
#Происшествия#Пермь#Пожар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика